راهپیمایی حامیان گروه جدایی طلب اتا در شهر بیلبائو اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دهها هزار نفر از حامیان گروه جدایی طلب اتا (ETA) روز گذشته در حمایت از حقوق اعضای زندانی سازمان جدایی طلب باسک و انتقال زندانیان به زندانی در نزدیکی منازل خود به خیابانهای شهر بیلبائو آمدند.

تظاهرات کنندگان در این راهپیمایی شعارهایی را همچون "استقلال" و "عفو هم اکنون" سر داده و خواستار بهبود وضعیت زندانیان و انتقال انها به منطقه باسک شدند.

مبارزات مسلحانه اتا برای استقلال باسک که از سال 1968 آغاز شده تا کنون منجر به کشته شدن 800 نفر شده و این در حالی است که در سال گذشته میلادی این گروه از تصمیم خود برای کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه خبر داده بود.

باسک منطقه ای است در دامنه کوه‌های پیرنه غربی که در دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد. سازمان جدایی طلب منطقه باسک اسپانیا موسوم به اتا (ETA) در سال 1959 تاسیس شد و از یک گروه مجری فعالیتهای فرهنگی به یک گروه نظامی و خواستار استقلال منطقه باسک تبدیل شد.

اتا مخفف اسم یک گروه مارکسیستی مسلح باسکی است که هدف آن، جدایی منطقه‌ باسک از اسپانیا و فرانسه و تاسیس یک کشور مستقل در تمام مناطق باسک از جمله استانناوارا اسپانیا است.

نام کامل این گروه ائوسکادی تا آسکاتاسونا (EUSKADI TA ASKATASUNA) به معنی سرزمین باسک و آزادی است و در رسانه‌ها این گروه با نام جدایی طلبان باسک نیز شناخته می‌شوند.

گفتنی است گروه جدایی طلب باسک طی ماهها اخیر به دلیل دستگیری شمار زیادی از اعضای خود به حالت انفعال در آمده است. آخرین عملیات تروریستی این گروه به یک سال پیش بازمی گردد.