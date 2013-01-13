روند صعودی سرطان معده در همدان/ سن سرطان جوانتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کشنده ترین سرطان در ایران سرطان معده است و هم اکنون در کشور حدود 400 هزار نفر مبتلا به سرطان هستند و بیش از 90 هزار نفر سالانه به انواع سرطان ها مبتلا می شوند.

براساس بررسی ها افزایش مصرف دخانیات، تغییر رژیم غذایی، افزایش بی رویه مصرف فست فودها، افزایش بی رویه آلاینده ها، کودها و سموم شیمیایی و کم شدن فعالیت های فیزیکی مردم از جمله عوامل شیوع سرطان در ایران است.

چنانچه این عوامل کنترل و مدیریت شود می توان تا 50 درصد از بروز سرطان ها جلوگیری کرد اما اگر عوامل خطر کنترل نشود طی دهه آینده تعداد بیماران سرطانی حداقل دو برابر می شود.

رشد بی‌رویه یک سلول باعث ایجاد تومور می‌شود

در همین خصوص سپیده بهنود متخصص رادیوتراپی - انکولوژی مرکز تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان با بیان اینکه رشد بی‌رویه یک سلول باعث ایجاد تومور می‌شود، افزود: تومورها به انواع خوش‌خیم و بدخیم تقسیم می‌شوند که به نوع بدخیم آن سرطان گفته می‌شود.

دکتر بهنود با اشاره به وجود روش‌های درمانی متنوعی برای درمان تومورهای بدخیم، اساس درمان را در بیشتر موارد مبتنی بر جراحی دانست که بسته به مورد از اقدامات شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی نیز برای تکمیل درمان استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: روش پرتودرمانی در واقع کاربرد اشعه ایکس برای کنترل رشد تومورها، ریشه‌کن کردن تومورها، جلوگیری از عود موضعی و کنترل درد یا خون‌ریزی در بیمار است.

این متخصص در مورد شیمی‌درمانی نیز از استفاده دارو به صورت تزریق داخل وریدی یا عضلانی یا داخل نخاعی برای حذف سلول‌های بدخیم نام برد و روش دیگر درمان در سرطان را استفاده از هورمون‌درمانی دانست که بخصوص در درمان سرطان‌های پستان و پروستات کاربرد دارد.

بهنود با اشاره به اینکه پس از تشخیص سرطان در فرد، وی کاندید دریافت خدمات درمان خواهد بود ادامه داد: در صورتی که نوع سرطان، خونی یا غدد لنفاوی باشد، جایگاه جراحی در حد نمونه‌برداری است اما در سایر سرطان‌ها عمدتاً جراحی قدم اول برای حذف توده سرطانی خواهد بود و پس از جراحی بر اساس نوع سرطان یا وجود باقی‌مانده، تصمیم‌گیری برای انجام پرتودرمانی یا شیمی‌درمانی صورت خواهد گرفت.

توجه خود فرد به بروز هرگونه علامت غیرطبیعی در بدنش ضروری است

وی نکته حائز اهمیت در بیماری سرطان را تشخیص زودرس و حتی پیشگیری از سرطان دانست و در مورد مسائل پیشگیرانه به وجود اقداماتی بسته به نوع سرطان اشاره کرد که در مورد شناسایی زودرس سرطان نکته اساسی، توجه خود فرد به بروز هرگونه علامت غیرطبیعی در بدنش است.

بهنود بر توجه فرد به تغییرات فیزیکی حتی در حد تغییر اندازه یک خال در بدن تأکید و توصیه کرد هر فرد که دچار یک تغییر در روند طبیعی تغذیه‌ای، گوارشی، پوستی، دستگاه تناسلی شد حتماً به پزشک مراجعه کند.

این متخصص روند آمار مبتلایان به سرطان در شهر همدان را نسبت به سال‌های گذشته رو به افزایش خواند و این امر را از نظر اینکه آیا واقعاً بروز سرطان بیشتر شده یا بیماران نسبت به این بیماری حساس شده و به پزشک مراجعه می‌کنند یا اقدامات تشخیصی در دسترس‌تر شده است، غیرقطعی عنوان کرد.

سرطان معده و مری نسبت به مناطق دیگر در همدان شیوع بیشتری نشان می‌دهد

بهنود در همین خصوص اظهار داشت: آنچه مسلم است در بین انواع سرطان‌ها، سرطان معده و مری نسبت به مناطق دیگر در همدان شیوع بیشتری نشان می‌دهد بنابراین توصیه می‌شود فرد در صورتی که دچار کاهش وزن بدون توجیه شد یا به نظر می‌رسید در هنگام بلع غذا دچار مشکل است و غذا به سختی پایین می‌رود، یا به دنبال مصرف غذا دچار تهوع می‌شود آن را جدی گرفته و به پزشک مراجعه کند.

وی در ادامه به کاهش سن ابتلا به سرطان در دنیا و به ویژه همدان اشاره کرد و افزود: به طور مثال سرطان‌هایی که تا پیش از این در سنین40 سال به بالا خود را نشان می‌داده اکنون در 20 سال به بالا بروز می‌کند و این امر نیازمند راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی در همدان است که در این کلینیک بیمار توسط یک تیم درمانی متخصص شامل جراح، متخصص روان‌پزشکی، متخصص آنکولوژی، تغذیه و... ویزیت ‌شود.

این متخصص مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان به ارائه پیشنهاد عملیاتی کردن این امر به معاونت درمان دانشگاه اشاره کرد که در صورت امکان این کلینیک در بیمارستان بعثت راه‌اندازی شود.

راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی در همدان ضروری است

بهنود از مزایای راه‌اندازی این کلینیک به تشخیص زودرس سرطان در افراد مشکوک به بیماری و همچنین تشخیص بیماری در افراد در معرض خطر از قبیل افرادی که در بین بستگان درجه یک یا دو آنها موارد ابتلا به سرطان گزارش شده است اشاره کرد.

وی ادامه داد: از سویی به دلیل اینکه در کلینیک، پروتکل درمان به صورت گروهی طراحی و اجرا می‌شود از درمان‌های سلیقه‌ای جلوگیری شده و بیمار به نحو احسن تحت مراقبت قرار می‌گیرد.

این پزشک مرکز آموزشی درمانی بعثت عنوان کرد: وظیفه اصلی ما بومی‌سازی پروتکل‌های درمانی بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور است و بدیهی است این امر موجب اطمینان خاطر بیماران شده و از مراجعه آنها به شهرهای دیگر برای درمان جلوگیری خواهد کرد.

دکتر بهنود با اشاره به اقدامات مرکز تخصصی و فوق تخصصی بعثت همدان در زمینه این بیماری گفت: این مرکز دارای بخش‌های جراحی که انواع عمل‌های جراحی مربوط به سرطان‌های مختلف شامل ریه، پستان، سیستم گوارشی و بافت نرم در آن انجام می‌شود همچنین بخش جراحی مغز و اعصاب شامل جراحی انواع تومورهای خوش‌خیم و بدخیم سیستم اعصاب، بخش آنکولوژی اطفال، اورولوژی و بخش فوق تخصص غدد است و بیمارانی که در این مرکز تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند برای بررسی از نظر نیاز به پرتودرمانی یا شیمی‌درمانی به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان بعثت مراجعه می‌کنند.

وی گفت: همچنین این درمانگاه، پذیرش مبتلایان یا نیازمندان به مشاوره‌های تشخیص زودرس در مورد سایر اندام‌ها و اعضای بدن را نیز انجام می‌دهد و امکان انجام تمامی آزمایشات خونی در این مرکز وجود دارد.

اولین مرکز درمانی تخصصی بیماران سرطانی غرب کشور در همدان احداث می شود

در همین خصوص فرماندار همدان نیز گفت: دستور اجرای مرکز درمانی تخصصی بیماران سرطانی غرب کشور درهمدان از سوی رئیس جمهور صادر شد.

حسن قهرمانی مطلق با بیان اینکه شیوع بیماری های خاص سرطانی بین آقایان 60درصد و بین زنان 40درصد اعلام شده است، رژیم غذایی نا صحیح را مهمترین عامل ابتلای سرطان خواند و اظهار کرد: روند روبه رشد بیماری های خاص و ابتلا به سرطان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی کلان شهرها است.

فرماندار شهرستان همدان گفت: از شایعترین موارد ابتلای سرطان شهرستان همدان می توان به سرطان پوست، مثانه، معده، پروستات و ریه درمردان و سرطان پوست، معده، خون و روده بزرگ در زنان اشاره کرد.

وی از شش هزار و 360 مورد مراجعه تشخیصی به بیمارستان بعثت و شهید بهشتی در سال 90 خبر داد و گفت: تا کنون دو هزارو 630 مورد تشخیص سرطان در بزرگسالان و 234 نفرهم در اطفال مثبت اعلام شده که در دست درمان است.

وی کمبود تخت برای طی کردن دوره های درمانی را از اصلی ترین مشکلات بیماران و همراهان دانست و اظهار کرد: وجود تنها14 تخت درمان باعث شده تا مدت انتظار بیش از 200 نفر بیمار به 10 روز برسد.

پرواضح است که درمان سرطان ها بار عمده ای از هزینه های سرانه سلامت را به خود اختصاص می دهد و از آنجایی که سرطان هم قابل پیشگیری و هم قابل پیش بینی است از این رو مقرون به صرفه است که از این گونه بیماری ها پیشگیری و جلوگیری شود.