تنها کارخانه تولید فرآورده های لبنی حوزه جنوب استان ایلام تعطیل شد

عزت الله رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارخانه از سال 87 راه اندازی و تا کنون با تولید روزانه 10 تن انواع فرآورده های لبنی مشغول به فعالیت و تولید بوده است.
رحمتی افزود: به علت فقدان اعتبارات لازم، افزایش قیمت مواد اولیه و شیر در اثر پدیده خشکسالی سنوات گذشته فعالیت این کارخانه عملا تعطیل شده است.
وی افزود: با تعطیلی کارخانه لبنی "چی ین" آبدانان تعداد 15نفر کارگر این کارخانه نیز کار خود را از دست داده اند.
مدیر کارخانه تولید فرآورده های لبنی که از فارغ التحصیلان رشته صنایع غذایی است، اظهار داشت: این کارخانه دارای 500میلیون تومان سرمایه و سالانه 1200تن انواع فرآورده های لبنی شامل شیر، ماست و دوغ تولید می کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم زمینه اشتغال به کار تعداد 150نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده بود.
رحیم سهرابی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبدانان ضمن تأیید این خبر گفت: تلاش برای رفع مشکل مالی و از سرگیری فعالیت های این واحد تولیدی در اولویت کاری این اداره است.
وی افزود: هم اکنون تعداد 25 واحد صنعتی، تولیدی با اشتغال نهایی 120 نفر فعال در شهرستان فعالیت تولیدی دارند.
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