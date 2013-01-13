تنها کارخانه تولید فرآورده های لبنی حوزه جنوب استان ایلام تعطیل شد

عزت الله رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارخانه از سال 87 راه اندازی و تا کنون با تولید روزانه 10 تن انواع فرآورده های لبنی مشغول به فعالیت و تولید بوده است .

رحمتی افزود: به علت فقدان اعتبارات لازم، افزایش قیمت مواد اولیه و شیر در اثر پدیده خشکسالی سنوات گذشته فعالیت این کارخانه عملا تعطیل شده است .

وی افزود: با تعطیلی کارخانه لبنی "چی ین" آبدانان تعداد 15نفر کارگر این کارخانه نیز کار خود را از دست داده اند .

مدیر کارخانه تولید فرآورده های لبنی که از فارغ التحصیلان رشته صنایع غذایی است، اظهار داشت: این کارخانه دارای 500میلیون تومان سرمایه و سالانه 1200تن انواع فرآورده های لبنی شامل شیر، ماست و دوغ تولید می کرد که علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم زمینه اشتغال به کار تعداد 150نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم کرده بود .

رحیم سهرابی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبدانان ضمن تأیید این خبر گفت: تلاش برای رفع مشکل مالی و از سرگیری فعالیت های این واحد تولیدی در اولویت کاری این اداره است .