به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «انگشتری سوم خاتم» سروده علیرضا قزوه که پیش از این در هندوستان منتشر شده است، همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط انتشارات فصل پنجم در ایران منتشر خواهد شد.

این مجموعه دربرگیرنده اشعارعاشورایی قزوه است که پیش از این از سوی مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو و با مساعدت مرکز میکروفیلم نور دهلی‌نو منتشر شده و امسال نیز توانست سومین چاپ خود را در هندوستان تجربه کند.

این کتاب حاوی چندین قصیده، غزل، ترکیب بند و اشعار سپید عاشورایی است که توسط قزوه در سال‌های اخیر سروده شده است.

این مجموعه نخستین بار و در سال گذشته همزمان با ایام محرم انتشار یافت و به شاعران و اساتید زبان فارسی در هندوستان به مناسبت افتتاح چاپخانه مرکز میکروفیلم دهلی نو اهدا شد.

قزوه پیش از این مدیر مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی‌نو بود که از شهریور سال جاری و با اتمام ماموریت خود به ایران بازگشته است.