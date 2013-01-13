به گزارش خبرگزاری مهر، حمله محروم‌سازی از سرویس (DDoS) نوعی از حمله ‌است که هدف آن از کار انداختن سرویس یا سرویس‌های خاصی روی سرور مورد نظر است که معمولاً برای از کار انداختن سرویس http به کار می ‌رود که باعث می ‌شود سایتهای روی سرور از دسترس خارج شوند. انجام این حمله (برخلاف بسیاری از انواع دیگر حمله‌ها) تحت هر شرایطی جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

تصور این که گروهی که به ایدئولوژی آنارشیسم معتقد است بخواهد که اقداماتش تحت قوانین ایالات متحده قانونی تلقی شود، بسیار دشوار است؛ اما این دقیقاً همان کاری است که گروه هکرهای ناشناس انجام می دهد.

این گروه که سازمان دهی خاصی هم ندارد، درخواستی به رئیس جمهور آمریکا ارائه کرده و از وی خواستند که حمله محروم سازی از سرویس را به عنوان شکل قانونی از اعتراض به رسمیت بشناسد.

این درخواست که به سایت کاخ سفید ارسال شده مدعی شده است که حمله محروم سازی از سرویس هک غیرقانونی نیست بلکه راهی برای مردم است تا اعتراضات خود را به صورت آنلاین انجام دهند.

این درخواست ادامه داده است چون وقتی که مردم در جنبش وال استریت را تسخیر کنید با اسکان در چادرهای موقت فضاهای عمومی را اشغال کردند این حملات فضای مجازی را اشغال می کند تا پیام خود را ارسال کند.

در ادامه این درخواست تأکید شده است که افرادی که برای انجام حملات محروم سازی از سرویس زندانی شده اند باید بی وقفه از زندان آزاد شده و تمام سوابق آنها در این رابطه پاک شود.



گروه هکرهای ناشناس مسئولیت حملات بسیاری را طی سالها برعهده گرفته است، حملاتی که اکثر آنها لحن سیاسی داشته است. برای مثال آنها در تلاش برای دفاع از ویکی لیکس در سال 2010 حملات محروم سازی از سرویس را روی شرکتها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی آغاز کردند که اعتقاد داشتند تلاش های ویکی لیکس را برای انتشار اطلاعات مخدوش کند.

این گروه دارای هیچ ساختار خاص یا رهبری سازمان یافته ای نیست و مشخص نیست که چه کسی در این جنبش این درخواست را ارسال کرده است. این درخواست تاکنون توجه چندانی به خود جلب نکرده درحالی که اگر آنها بخواهند که رئیس جمهور آمریکا به این درخواست پاسخ دهد باید 25 هزار امضا داشته باشد.

به نظر می رسد که این گروه چه موفق به رساندن صدای خود به مقامات باشند چه نباشند این حملات را ادامه می دهد. آنها اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند که در سال 2013 منتظر ما باشید و در پیام آنها آمده بود که این گروه به هیچ وجه قصد ندارد از اقدامات خود دست بکشد.

این درحالی است که در پیش بینی های صورت گرفته برای سال 2013 در عرصه فناوری محو شدن گروه هکرهای ناشناس پیش بینی شده بود.