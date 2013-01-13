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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

هنریار:

دور دوم لیگ شطرنج خراسان شمالی به تعویق افتاد

دور دوم لیگ شطرنج خراسان شمالی به تعویق افتاد

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت شطرنج بجنورد و مسئول اجرایی لیگ شطرنج خراسان شمالی گفت: دور دوم لیگ شطرنج مردان استان، به علت حضور جمعی از شطرنج بازان در مراسمات عزاداری به تعویق افتاد.

سهراب هنریار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی، قرار بود دور دوم این مسابقات روزگذشته به میزبانی هیئت شطرنج بجنورد برگزار شود اما این رقابت ها به دلیل تقارن با ایام عزاداری به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: بر اساس تصمیم هیئت اجرایی لیگ، این مسابقات 29 دی ماه؛ جمعه هفته جاری در محل سالن شطرنج بجنورد برگزار خواهد شد.

هنریار اضافه کرد: در این دوره از لیگ شطرنج مردان استان 56 شطرنج باز در قالب 14 تیم از شهرستان های مختلف استان، در هفت دور سویسی با یکدیگر به رقبات خواهند پرداخت.

به گفته هنریار دور نخست لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی 10 دی ماه برگزار شد و تیم های پارت سیستم، زنده یاد سرهنگ بافکر، شرکت آذرسنج، شرکت گاز خراسان شمالی، پتروشیمی خراسان و آتیه سازان بجنورد برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

وی اضافه کرد: هم تاکنون تیم های پارت سیستم، شرکت گاز، آتیه سازان بجنورد و پتروشیمی خراسان با چهار امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی قرار دارند.

کد مطلب 1789431

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