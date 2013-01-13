راهیابی انیمیشن هنرمند شاهرودی به جشنواره نماز و نیایش

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران و انتخاب پنجمین جشنواره ملی هنری نماز و نیایش به روایت دوربین، فیلم انیمیشن «صاحب نهنگ» ساخته بهروز خندان دل از هنرمندان حوزه هنری شاهرود را شایسته حضور در بخش مسابقه "پویانمایی" این جشنواره دانست.

در این بخش، هشت فیلمساز با هشت فیلم از شهرستان ها برای رقابتی تنگاتنگ خود را آماده می کنند.

پنجمین جشنواره ملی هنری نماز و نیایش به روایت دوربین از 2 تا 5 بهمن‌ماه با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سه بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به معبود، بررسی ابعاد بی‌کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ‌ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان، عوامل و شیوه‌های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی، رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش از موضوعات این جشنواره است.

برگزاری کارگاه نقاشی گل و مرغ در حوزه هنری شاهرود

کارگاه آموزش نقاشی گل و مرغ با نقاشی نقش و نگارهای روی جلد قرآن کریم با حضور هنرمندان و سایر علاقمندان در حوزه هنری شاهرود در حال برگزاری است.

این کارگاه روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته از ساعت 9 تا 12 توسط مریم اکبری تدریس می شود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی حوزه هنری شاهرود واقع در خیابان فروغی مراجعه یا با شماره تلفن 2231418 تماس بگیرند.