طرح محدودیت ترافیکی خودروهای سنگین و وسایل نقلیه دود زا اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید جلالوندی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه ریزی هفته هوای پاک اظهار کرد: نظر به رویکرد آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری برنامه ریزی های لازم جهت برگزاری 150 کارگاه آموزشی با بهره مندی از کارشناسان محیط زیست در طول هفته هوای پاک صورت گرفته است.



مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در خصوص مخاطبین این کارگاه های آموزشی از دبیران جغرافیا، دانش آموزان، رابطین بهداشت، کارکنان مراکز معاینه فنی خودرو، مسئولین واحدهای HSE صنایع، سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، شوراهای اسلامی و دهیاریهای 15 شهرستان نام برد و افزود: 26 سرفصل اجرایی با زیر شاخه های متعدد درطول این هفته پیش بینی شده است.



جلالوندی از اجرای طرح محدودیت ترافیکی جهت خودروهای سنگین و وسایل نقلیه دود زا در طول هفته خبر داد و گفت: با مشارکت سازمان ترافیک شهرداری دو ایستگاه تحویل دوچرخه نیز در مشهد به بهره برداری خواهد رسید.



وی تنظیم رایگان موتور خودروها درنمایندگی های مجاز سطح استان و برخورد قانونی با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی را از دیگر برنامه های ستاد اجرایی هوای پاک برشمرد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به شعار محوری هفته هوای پاک تحت عنوان "صنعت پاک، هوای پاک" بهره برداری از مراکز صنعتی دارای سیستم پایش لحظه ای و درختکاری در یکی از شهرک های صنعتی را از دیگر برنامه های مرتبط با این موضوع دانست.