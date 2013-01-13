اختصاص 20 درصد اعتبارات عمرانی مازندران

کمال علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها 10 میلیارد از 44 میلیارد تومان بودجه عمرانی مازندران تخصیص یافت.

وی افزود: با روند انقباضی اعتبارات، پیش بینی می شود اعتبار تخصیصی عمرانی استان تا پایان سال به رقم 14 میلیارد تومان افزایش یابد.

علی پور با بیان اینکه در دستور کارنمایندگان مجلس پیگیری بودجه و ردیف سرفصل های سال آینده باید توجه شود، افزود: مدیران شهرستانی باید نسبت به اتمام پروژه های نیمه کاره اهتمام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: مدیران دستگاههای اجرایی پس از مشخص شدن ردیف اجرایی، مقدمات مناقصه را با تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار فراهم و پس از تامین اعتباراجرایی کنند.

علی پور بر شناسایی پیمانکاران هوشیارانه و با تدبیر تاکد کرد و افزود: دارایی های وزارتخانه ها و ادارات بعنوان ضمانت نامه در بانکها، برای پروژه های عمرانی سال آینده کمک بزرگی به دولت است.