اولین جشنواره دانشجویی آزمایشگاه و بالین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرتضی حسین زاده دبیر اولین جشنواره دانشجویی آزمایشگاه و بالین گفت: پزشکان بالینی نسبت به اهمیت آزمایشگاه و معضلات پاراکلینیک و همچنین اساتید علوم پایه نسبت به مشکلات و چالشهای بالینی اشراف کافی ندارند و هدف از برگزاری چنین کنگره هایی تجمیع دیدگاههای بالینی و آزمایشگاهی با هم و در یک کنگره واحد برای بررسی علمی چالشها و معضلات بهداشتی - درمانی کشور است و این پنجمین کنگره ای است که با این هدف در طول سالهای گذشته برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه قسمت اعظم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته های آزمایشگاهی و بالینی توسط دانشجویان این رشته ها انجام می شود، لازم دیدیم که از دانشجویان برتر و برگزیده گرایشهای فوق، درحین برگزاری این کنگره تقدیر به عمل آید.

حسین زاده تصریح کرد: به همین خاطر، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران تصمیم گرفت، از امسال همراه با برگزاری کنگره های آزمایشگاه و بالین، جشنواره دانشجویی را به منظور ارج نهادن و تقدیر از دانشجویان فعال و برگزیده برگزار کند.

وی عنوان کرد: پنج دسته از دانشجویان مخاطبین این جشنواره هستند که برحسب مقطع تحصیلی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و آزمایشگاهی، دکترای حرفه ای رشته پزشکی ودستیاران بالینی در گرایشهای مختلف علوم بالینی است. به همین منظور فرمهای ارزیابی جداگانه ای برای رشته های علوم پایه و علوم بالینی طراحی شد و کمیته دانشجویی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران اقدام به درج این فرمها در سایت کنگره و اطلاع رسانی به منظور شرکت دانشجویان در این جشنواره نمود.

حسین زاده در پایان تصریح کرد: دانشجویان رشته های مذبور با تکمیل فرمهای ارزیابی و ارسال آن به آدرس الکترونیکی مندرج در سایت، در این جشنواره شرکت کرده و از دانشجویان برگزیده در روز اول کنگره و در مراسم افتتاحیه، با اهدای جوایز ارزنده ای چون لوح سپاس، تندیس و جوایز نقدی تقدیر به عمل خواهدآمد.