به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم نظریه را می‌توان از دید زبانشناختی و تاریخی بررسی کرد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و کمتر به آن توجه شده است فرآیند شکل‌گیری نظریه است. نظریه در خلأ ساخته نمی‌شود، بلکه در رابطه‌ای بین‌متنی و بین‌گفتمانی با جهان فکری اطراف ساخته می‌شود، دوباره ساخته می‌شود، هیچگاه به نقطه پایانی و مطلقی نمی‌رسد و به زندگی خود ادامه می‌دهد.



به همت معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران، هفتمین نشست علمی نظریه چیست؟ با سخنرانی دکتر محمدرضا بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.



این نشست همراه با بحث و گفتگو دوشنبه 2 بهمن ماه از ساعت 16 تا 18 در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان برگزار می شود.



نخستین نشست پژوهشی با عنوان «نظریه چیست؟» با سخنرانی دکتر حسن بلخاری قهی،11 اسفندماه 90، دومین نشست با سخنرانی دکتر امیرعلی نجومیان، پنج شنبه 24 فروردین ماه 91 و همچنین سومین نشست تخصصی با سخنرانی دکتر احمد پاکتچی، پنج شنبه 8 تیرماه و چهارمین نشست هم با سخنرانی دکتر ابراهیم فیاض، دوشنبه 22 آبان ماه برگزار شد.

همچنین پنجمین نشست علمی نظریه چیست با سخنرانی بیژن عبدالکریمی، 13 آذرماه و ششمین نشست هم با سخنرانی دکتر محمد ضیمران 20 آذرماه برگزار شد.



خانه هنرمندان ایران در خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر واقع است.