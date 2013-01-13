دفاتر اسناد رسمی متصدی اصلی تنظیم سند رسمی خودرو هستند

محمدرضا دشتی در حاشیه رونمایی از نخستین سند وقف کشور در اردکان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماده 29 تخلفات رانندگی در خصوص تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی همه موارد و شبهات را مشخص کرده است.

رئیس کانون سردفتران کشور اضافه کرد: نیروی انتظامی معتقد است که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز به مثابه سند رسمی برای خودرو است اما این امر کاملا غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: ماده 29 تکلیفی است و اصلا اختیاری نیست که هر تفسیری از آن بشود.

دشتی اردکانی اظهار داشت: آیین نامه ماده 29 در هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است.

رئیس کانون سردفتران کشور ادامه داد: آنجا هم تکلیف را مشخص کرده که تعویض پلاک به عهده نیروی انتظامی و تنظیم سند رسمی برعهده دفاتر اسناد رسمی است.

به گزارش مهر، رئیس کانون سردفتران کشور از ایستگاه وقف جدید در مصلی امام خمینی (ره) اردکان بازدید کرد.

در این بازدید از نخستین سند رسمی وقف در کشور رونمایی شد.

دشتی اردکانی در این مراسم اعلام کرد: هفت هزار و 500 دفتر اسناد رسمی در کشور آماده تنظیم اسناد وقفی هستند.