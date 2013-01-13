به گزارش خبرگزاری مهر، با ورق خوردن تقویم و شروع سال جدید میلادی، مروری بر مهم‌ترین اخبار جهان در حوزه ادبیات و نشر می‌تواند جذاب باشد. در این بخش، اتفاقات هفتمین ماه سال 2012 یعنی ماه اوت مرور شده است.

درگذشت گور ویدال؛ نویسنده و منتقد هنری آمریکایی که متفکری مستقل در حوزه ادبیات، فرهنگ و سیاست آمریکا بود، در86 سالگی درگذشت. او منتقدی حساس در زمینه فرهنگ آمریکایی بود و طی 60 سال فعالیت خلاقانه‌اش میهن‌پرستی و قدرت روبنایی و تحمیلی در کتاب‌های درسی این کشور را زیر سئوال برد. وی که یکی از سربازان آمریکا در جنگ جهانی دوم بود، به یکی از منتقدان جنگ و سیاست آمریکا در این زمینه بدل شد.

اسرار مرگ پرنسس دایانا در یک کتاب؛ در پانزدهمین سال مرگ پرنسس دایانا، یک کتاب جدید با عنوان «ارتباط پاریس ـ لندن: ترور پرنسس دایانا» نوشته جان مورگان منتشر شد و نویسنده ادعا ‌کرد در تصادفی که به مرگ پرنسس دایانا منجر شد، ام.آی.6 سازمان امنیت بریتانیا دست داشت و پلیس فرانسه و انگلیس هم همکاری کردند.

به دنبال پشتیبان مالی؛ جایزه اورنج برای ادبیات زنان بریتانیا با از دست دادن حامی مالی خود، با اعلام آمادگی 18 کمپانی برای حمایت مالی از این جایزه روبرو شد.

جشن تولد 70 سالگی ایزابل آلنده؛ ایزابل آلنده نویسنده پرفروش شیلیایی 70 ساله شد. او که از نویسندگان مطرح آمریکای لاتین است، 2 اوت به دنیا آمده و در آثارش بیش از همه بر حکومت دیکتاتوری پینوشه و تاثیر آن بر زندگی نسل‌های مختلف توجه کرده و یکی از پرمخاطب‌ترین نویسندگان زن جهان است.

زوال اخلاقی بریتانیا؛ الکساندر مک کال اسمیت، یکی از نویسندگان شناخته شده بریتانیا، برای رفتن جامعه به سمت شکستی اخلاقی هشدار داد. او برای از بین رفتن احترام در زندگی اجتماعی مردم گفت با توجه به همین مسایل کوچک است که می‌توانیم دردهای دیگران را بهتر درک کنیم.

ادامه «درخشش» استفن کینگ؛ این نویسنده مشهور آثار دلهره آور اعلام کرد ادامه‌ای بر رمان معروف «درخشش» نوشته که اوایل سال 2013 منتشر می‌شود. این کتاب 35 سال پس از کتاب اول و با نام «دکتر ‌خواب» منتشر می‌شود.

درخشش کتاب‌های خودناشر؛ با جای گرفتن 4 کتاب خودناشر در میان فهرست 20 گانه پرفروش‌های الکترونیکی نیویورک‌تایمز برای اولین بار، این مسئله مورد توجه خاص قرار گرفت. به گفته منتقدان مردم به دنبال داستان خوب هستند و نقدهای اینترنتی و نظرات خوانندگان می‌تواند به جای اسم ناشر، توجه مردم را به سوی این کتاب‌ها جلب کند.

135 هزار دلار برای یک کتاب؛ نسخه امضا شده «برباد رفته» اثر مشهور مارگارت میچل که تقریبا همه دست اندرکاران و بازیگران فیلم آن را سال 1938 امضا کرده بودند، به قیمت 135 هزار دلار فروخته شد.

طلب خسارت میلیاردی از گوگل؛ اتحادیه صنفی نویسندگان آمریکا از گوگل برای اسکن بدون مجوز کتاب‌های این انجمن طلب خسارت دو میلیارد دلاری کرد. گوگل که 2.7 میلیون عنوان کتاب را از کتابخانه‌‌های دانشگاه‌ها اسکن کرده، فعلا در برابر این ادعا سکوت اختیار کرد. این شرکت در سال 2004 با چندین دانشگاه برای اسکن کتاب‌هایشان قرارداد بسته بود اما اجازه نداشت آن‌ها را در اختیار دیگران بگذارد.

اعتراض به دادگاه تگزاس؛ پس از اعدام یک زندانی در تگزاس، توماس اشتاین بک، پسر جان اشتاین بک نویسنده بزرگ آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل گفت استفاده از شخصیت «لنی اسمال» در کتاب «موش‌ها و آدم‌ها» از آثار پدرش برای توجیه اعدام این زندانی عمیقا تراژیک، بیدادگرانه و غیراخلاقی است. ویلسون 54 ساله با وجود معافیت پزشکی برای آی کیوی 61 به دلیل کشتن یک پلیس در سال 1992 اعدام شد.

پردرآمدترین نویسندگان جهان؛ نشریه فوربز با اعلام فهرست پردرآمدترین نویسندگان یک سال اخیر گفت نویسندگان زن هم برای اولین بار جایگاه جدی‌تری به دست آورده‌اند. سوزان کالینز با «بازی‌های گرسنگی»، ای ال جیمز برای انتشار سه‌گانه پرفروشش و جی کی رولینگ با کتاب جدیدش زنانی هستند که در کنار نورا رابرتز و دانیل استیل درآمدهای بالایی داشتند، اما در راس این فهرست بار دیگر جیمز پترسون آمریکایی قرار گرفت که در یک سال 94 میلیون دلار درآمد داشت. استفن کینگ با 30 میلیون دلار دوم شد. جانت ایوانوویچ با 33 میلیون دلار سوم و جان گریشام با 26 میلیون دلار نفر چهارم بود. او با رمانی درباره بیس‌بال با عنوان «جوی کالیکویی» امسال هم در میان پرفروش‌ها حضور داشت.

کتابخانه گوگل در اختیار فرانسوی‌ها؛ یک ماه پس از آلمان و اسپانیا، پایگاه کتاب‌های الکترونیکی گوگل هزاران عنوان کتاب فرانسوی زبان را برای فروش در کشور فرانسه هم ارایه کرد. با وجود مخالفت ناشران قدیمی مثل آلبین میشل و فلاماریون، نسخه دیجیتال صدها هزار عنوان کتاب فرانسوی با موافقت ناشرانی چون گالیمار و آشت تهیه شد.

مجسمه آگاتا کریستی در لندن؛ با تصویب شورای شهر لندن اعلام شد یک مجسمه 2.5 متری به احترام آگاتاکریستی نویسنده آثار جنایی در مرکز تئاترهای لندن نصب می‌شود.

افتتاح موزه محمود درویش؛ در چهارمین سالگرد درگذشت محمود درویش، بزرگترین شاعر فلسطین، موزه‌ای به نام او در رام‌الهم درهایش را به روی بازدیدکنندگان باز کرد.

اپل در تلاش برای نشستن بر جای اورنج؛ اعلام شد کمپانی اپل می‌خواهد حامی جایزه ادبیات داستانی اورنج شود تا بتواند جایگاه بهتری در بازار کتاب به دست آورد. برخی محافل ادبی از این پیشنهاد استقبال کردند و گفتند به این ترتیب تم میوه‌ای جایزه حفظ می‌شود.

کتاب‌های راهنمای سفر در دست گوگل؛ با معامله گوگل با شرکت انتشاراتی بزرگ جان وایلی و پسران، اعلام شد گوگل در تلاش است تا امتیاز نشریه بزرگ «فرامر» در زمینه کتاب‌های راهنمای سفر این شرکت را به دست بیاورد. منتقدان گفتند گوگل می‌خواهد از یک موتور جستجوگر فراتر برود و وارد بازار کتاب‌های راهنما هم بشود.

دعوا سر برگزاری نمایشگاه آلبر کامو؛ با انتشار خبری مبنی بر لغو نمایشگاهی درباره آلبر کامو در شهر مارسی، شهر اکس آن پروونس اعلام کرد نمایشگاه «آلبر کامو؛ انسان عصیانگر» را در پایان سال 2013 برگزار می‌کند. اما وزیر تازه فرهنگ فرانسه در دولت فرانسوا اولاند گفت از این نمایشگاه حمایت نمی‌کند. دعواهای جناح‌های سیاسی رقیب چپ «سوسیالیست» و راست «همبستگی برای جنبش مردمی» در فرانسه باعث این موضع گیری‌ها شد و دامن کامو را هم گرفت.

موفقیت پاموک در چین؛ اورهان پاموک، برنده جایزه ادبی نوبل سال 2006 از ترکیه یکی از معروف‌ترین جوایز نویسندگی چین را برای کتابش به نام «رمان‌نویس ساده و احساساتی» که در چین به تازگی منتشر شده، دریافت کرد. این کتاب درباره تجربیات پاموک به عنوان یک رمان‌نویس است.

اسم ری بردبری برای یک نقطه از مریخ؛ ناسا نقطه فرود مریخ‌نورد خود را به نام «ری بردبری» نویسنده مشهور آثار علمی ـ تخیلی نامگذاری کرد.

کتاب مشترک کاسترو و چاوز؛ وبلاگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا اعلام کرد او و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا باهم دارند کتاب می‌نویسند. چاوز چیزی درباره این کتاب نگفته است.

جشن تولد 125 سالگی شرلوک هولمز؛ انجمن شرلوک هولمز آلمان از تاریخ 24 تا 26 اوت (3 تا 5 شهریور) فرا رسیدن صد و بیست و پنجمین سال تولد شرلوک هولمز را جشن گرفت. اولین داستان از ماجراهای شرلوک هولمز در سال 1887 به قلم سر آرتور کانن دویل منتشر شد.

جشن کتاب در کاستاریکا؛ سیزدهمین نمایشگاه کتاب کاستاریکا درهای خود را به روی علاقه‌مندان کتاب گشود و اعلام کرد با 175 برنامه فرهنگی و سخنرانی، میزبان درک والکات برنده جایزه ادبی نوبل است.

رولینگ از پرقدرت‌ترین زنان جهان؛ در فهرست پرقدرت‌ترین زنان جهان سال 2012 که از سوی مجله فوربز منتشر شد، جی کی رولینگ نویسنده مجموعه هری پاتر هم جای گرفت. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در جای اول و و رولینگ در جای 85 قرار گرفتند.

آمازون در هندوستان؛ سایت آمازون هندوستان را به عنوان سرزمین بعدی برای فروش کتاب‌های الکترونیک‌ اش معرفی کرد و گفت برای فروش کتابخوان کیندل خود با کتاب الکترونیک هندی «کروما» همکاری می‌کند.

جشنواره شعر ارلانگن؛ شهر ارلانگن آلمان با میزبانی 60 نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی جشنواره شعر ارلانگن را برگزار کرد.

آمادگی قاهره برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب؛ شورای عمومی کتاب مصر اعلام کرد در حال آمادگی برای برگزاری چهل و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره است. این نمایشگاه که در تاریخ 23 ژانویه تا 4 فوریه 2013 (4 تا 16 بهمن) برگزار می‌شود، اولین نمایشگاه بین‌ المللی کتاب قاهره بعد از روی کار آمدن مرسی است. «هند» به عنوان نامزد اصلی عنوان مهمان افتخاری مطرح است.

موراکامی در راس امیدداران نوبل؛ با اعلام فهرست نامزدهای احتمالی دریافت نوبل 2012 معلوم شد شانس ‌هاروکی موراکامی نویسنده مطرح ژاپنی از همه بیشتر است. یک نام جدید هم در این فهرست دیده می‌شود که مو یان نویسنده چینی است که در کنار سز نوته بوم، نویسنده هلندی از شانس یک به 12 برخوردار شده است.

دردسرهای کتابی درباره بن لادن؛ خبر انتشار کتابی از سوی کماندوی سابق نیروی دریایی ارتش آمریکا به نام «سیل» که درباره یورش به مخفیگاه بن لادن و کشتن او نوشته شده، نویسنده را در معرض تعقیب قضایی قرار داد. ارتش آمریکا با انتشار این کتاب مخالفت کرد و گفت اطلاعات این کتاب خیلی‌ها را به خطر می‌اندازد. القاعده هم اعلام کرد نویسنده کتاب را شناسایی کرده و او را می‌کشد. ناشر کتاب هم گفت این کتاب دربرگیرنده اطلاعات تکنیکی، عملیاتی و نظامی است و تیراژ کتابش را از 300 هزار نسخه به 400 هزار افزایش داد. نخست وزیر پیشین مالزی جایزه کتاب کشورش را برد.

گرامیداشت فوئنتس؛ چهره‌های دانشگاهی با حضور بر مزار کارلوس فوئنتس، نویسنده برجسته مکزیکی، در صدمین روز درگذشتش یاد او را گرامی داشتند. فوئنتس در گورستان مونپارناس پاریس و در کنار دو فرزندش که پیشتر درگذشته بودند به خاک سپرده شد.