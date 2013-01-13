به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه « نشانه - معناشناسی دیداری» با حضور حمیدرضا شعیری در 6 جلسه از 15 بهمن ماه برگزار خواهد شد که در این کارگاه مباحثی چون بنیان‌های نظری نشانه‌شناسی دیداری، الگوی رمز‌گشایی تصویر، شکل‌گردانی و ارجاع، زاویه دید، رابطه متن با تصویر، مکان و فضا در نظام‌های دیداری، ویژگی‌های نشانه- معناشناختی عکس و ... تدریس خواهد شد.

همچنین «کارگاه روش‌شناسی نقد فیلم» با حضور حسین پاینده از 19 بهمن ماه و در قالب 5 جلسه تشکیل می‌شود که در بخش نظری این کارگاه مباحثی مانند شناخت کارکرد و شیوه‌ تحلیل انواع نما، برش، برداشت طولانی، بعدنمایی، شیوه‌های تحلیل شخصیت، روایت، میزانسن، نورپردازی و … تدرویس می‌شود و همچنین در بخش عملی این دوره، به نقد یک فیلم سینمایی پرداخته می شود تا شرکت‌کنندگان در کارگاه آموخته‌های تئوریک را در عمل به کار گیرند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این کارگاه‌ها می‌توانند به نشانی میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، شماره 3 مراجعه کنند.