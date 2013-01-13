دلایل تاخیر ارائه قانون بودجه به مجلس/سفر کمیسیون بودجه به هرمزگان

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان دقیق ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بیان داشت: قانون بودجه برنامه مالی و اعتباری یکساله دولت است که در این قانون تمامی اعتبارات، اقدامات، فعالیت های اجرایی و وظایف دستگاه های دولتی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون، لایحه بودجه نیمه دوم آذر ماه تحویل مجلس می شود تا در مدت زمان 45 روزه الی دو ماه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، عنوان کرد: دولت پس از ارائه لایحه بودجه به هیئت رئیسه مجلس این لایحه در کمیسیون تلفیق که نمایندگان کمیسیون های مختلف در آن حضور دارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بخش های مختلف بودجه به کمیسیون های مربوطه جهت ارزیابی و ارائه پیشنهادات ارسال می شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس نهم اظهارداشت: پس از اصلاح و تکمیل لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق تصویب و پس از آن در جلسات علنی مجلس بند به بند، تبصره به تبصره مطرح و مصوب می شود و با تصویب نهایی آن در شورای نگهبان جهت اجرا در سال آینده تحویل دولت می شود. این روند تصویب و بررسی بیش از 45 روز زمان نیاز دارد.

وی با اظهار اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس موجب تاخیر در روند فعالیتهای دولت و بخش خصوصی می شود، افزود: تا زمانیکه لایحه بودجه در مجلس تصویب نشود دولت بی برنامه خواهد بود و موجب سرگردانی در پروژه های عمرانی و پیمانکاران و بخش خصوصی که باید با سیاستهای دولت حرکت کنند خواهد شد.

هاشمی نخل ابراهیمی اضافه کرد: طبق قانون برنامه بودجه باید قبل از پایان سال به تصویب برسد تا معاونت راهبردی و برنامه ریزی دولت قبل از پایان سال اقدام به امضای توافق نامه ها با دستگاه ها و وزارت خانه ها انجام دهد. تا برنامه ها وزارتخانه ها و بودجه های مورد نیاز در سال جدید مشخص و معین باشد.

وی با ابراز نگرانی از تاخیر ارائه لایحه بودجه گفت: متاسفانه دولت طی دو سال اخیر در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس بی توجهی کرده است و موجب بی برنامه بودن دولت در ابتدای سال می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: تاخیر در این امر سهل انگاری و بی توجهی دولت به قانون است.

وی در مورد دلایل تاخیر ارائه قانون بودجه به مجلس بیان داشت: تصور می کنم دولت از این طریق می خواهد فرصت تحقیق و بررسی دقیق را از مجلس بگیرد و با تحت فشار قرار دادن مجلس و فوسماژور اعلام کردن موضوع کمترین تغییر را در قانون بودجه داشته باشد.

هاشمی نخل ابراهیمی همچنین از سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در روزهای پایانی هفته جاری به استان هرمزگان و بازدید از شهرستانها و پروژه های عمرانی استان خبر داد.