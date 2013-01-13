تاکید استاندارکهگیلویه وبویراحمد بربسترسازی برای تحقق اقتصادمقاومتی درآموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام مشترک سید حسین صابری و پرویز طاهری آمده است: بدون شک مأموریت آموزش و پرورش در امتداد رسالت پیامبران الهی و آماده نمودن جامعه مهدوی و رهایی بشریت از زیر یوغ استکبار، استثمار، استعمار و ایجاد زمینه حیات طیبه و بیداری اسلامی جهان است و این مهم در راستای تحوّل بنیادین نظام تعلیم و تربیت قابل پیگیری و دسترسی است.

براین اساس جایگاه رفیع و بنیادی آموزش و پرورش بر هیچ خردمندی پوشیده نیست زیرا عزّت و سربلندی، بصیرت و آگاهی ، استقلال و آزادی هر نظام و جامعه ای وابسته به جایگاه و عظمت آموزش و پرورش است .

این عظمت و توفیق الهی با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش و الزامات اجرایی برنامه پنجم ( بند 8 ) که تحول در نظام تعلیم و تربیت با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روانی و جسمانی دانش آموزان صورت می گیرد.

در نهایت خروجی آن ترسیم نقشه راه و برنامه ای مدون و جامع بر اساس آموزه های دینی بوده، تا افزون بر پاسخگویی به چالش های فرا رو، زمینه دست یابی متربیان به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی را به صورت نظام مند، همگانی و عادلانه در ساختارهای کارآمد فراهم کند.

در همین راستا قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب دی ماه 1372 مجلس شورای اسلامی، نوید بخش این تحوّل اساسی و مشارکت جمعی و تحقق خرد همگانی و نظارت مردمی و بهره گیری از کلیه امکانات برای تاسیس، توسعه و تجهیز فضاها و کیفیت و کمیت بخشی به نظام آموزش و پرورش را تسهیل نموده است.

امید است با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سعی و تلاش در راه رضای خداوند، تسریع در کارهای پر خیر و برکت، سبقت در انفاق و گسترش فرهنگ جهد در کسب علم و معرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی در گرامیداشت هفته شوراها ( 24 لغایت 30 دی ماه ) تجلّی یابد.