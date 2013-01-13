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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

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دستور بازداشت 15 روزه مبارک/ حمله به تحصن کنندگان 15 زخمی به جا گذاشت

دستور بازداشت 15 روزه مبارک/ حمله به تحصن کنندگان 15 زخمی به جا گذاشت

دستور بازداشت 15 روزه دیکتاتور سابق مصر و زخمی شدن 15 نفر در حمله افراد مسلح به تحصن کنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر از آخرین اخبار این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی عربی، "حسن یاسین" معاون دادستان کل مصر اظهار داشت دادستانی کل این کشور دستور بازداشت 15 روزه حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را صادر کرده است.

این تصمیم در پی تحقیق درباره قضیه دریافت میلیون ها پوند(واحد پول مصر) از موسسه مطبوعاتی الاهرام به عنوان هدیه طی سال های گذشته صادر شده است.

علاء و جمال و سوزان پسران و همسر حسنی مبارک و نیز "احمد نظیف" نخست وزیر رژیم مبارک از دیگر متهمان دریافت هدیه از موسسه مطبوعاتی الاهرام هستند. گفتنی است پسران حسنی مبارک هم اکنون به اتهام فساد مالی در حبس موقت به سر می برند.

حسنی مبارک هم اکنون به اتهام کشتار مردم در جریان انقلاب 25 ژانویه در اوایل سال 2011 به حبس ابد محکوم شده است.

رویترز نیز گزارش داد: افراد مسلح روز گذشته با استفاده از کوکتل مولوتف به خیمه های تحصن کنندگان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یورش بردند. بر اثر این درگیری، 15 معترض و نیروی پلیس زخمی شدند.

وزارت کشور مصر نیز در بیانیه ای اعلام کرد که چهار خیمه معترضان به آتش کشیده شد. از هفته های پیش تاکنون دهها نفر در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر و در اعتراض به بیانیه قانون اساسی صادره از سوی محمد مرسی رئیس جمهور این کشور تحصن کرده اند.

کد مطلب 1789456

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