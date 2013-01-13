پیشرفت 80 درصدی پارک شقایق دهلران

اسماعیل جشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک شقایق دهلران یکی از پارک های قدیمی این شهربوده که به علت محصور بودن آن به یک مکان غیر استفاده برای شهروندان تبدیل شده بود.

وی عنوان کرد: شهرداری با برنامه ریزی که داشت به دنبال باسازی و تغیر در ساختار پارک شقایق بود که خوشبختانه این امر در سال جاری محقق شد.

وی تصریح کرد: پارک شقایق به گستردگی 4.5 هکتاردر ضلع شرقی دهلران با پیشرفت فیریکی 80درصد در حال احداث است.

وی افزود: استخر، مجموعه بازی کودک، چرخ فلک، آلاچیق و از جمله برنامه های و امکاناتی است که در این پارک نصب خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: تاکنون 400 میلیون تومان برای خاک برداری، اجرای تک جدول خاک ریزی فضای سبز و حفر چاه ونصب 10عدد برج نوری و موزایک فرش ... در این پارک هزینه شده است.

شهردار دهلران اظهار داشت: جدول گذاری معابر شهری به طول یک هزار و 200 متر در سطح شهر با اعتباری بالغ بر 240 میلیون تومان در حال اجرا است.

وی گفت: امسال 900 میلیون تومان از اعتبارات عمرانی استانی به شهرداری دهلران اختصاص یافته که تاکنون 17.5 درصد آن محقق شده است.

جشنی افزود: تاکنون 50 درصد از بوجه سه میلیاردی شهرداری محقق شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 80 درصد بوجه محقق بشود.

این مسئول گفت: باتوجه به افزایش قیمت وبالا رفتن هزینه دست مزد پیشبینی می شود بیش از 400 میلیون تومان دیگر برای پارک شقایق هزینه شود.

شهردار دهلران افزود: شهر دهلران داری پنج پارک بزرگ و دو پارک محله ای است.