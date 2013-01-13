علیرضا ملک پوری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این جلسات زمانی که مسئولان صنعت استان البرز حضور پیدا می کنند، تمام مشکلات صنعتگران را با تشریح فرآیند قانونی، نیامدن ابلاغیه یا بخشنامه پاسخ می دهند.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات زمانی که خروجی نداشته باشد و مشکلی از صنعتگران را حل نکند فایده ای ندارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز افزود: جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز جلساتی است با حضور نمایندگان این دو بخش برای برقراری ارتباطی نزدیک تر و بهتر در جهت رفع مشکلات موجود که امیدواریم خروجی مثبتی داشته و در مسیر رفع مشکلات بخش خصوصی گامی موثر بردارند.

وی تصریح کرد: امروزه یک تولید کننده باید مواد اولیه خود را با قیمت بالا تهیه کند و صادراتش را به قیمت نرخ ارز مبادله ای به فروش برساند که این شیوه فایده ای در بر ندارد.

ملک پوری با بیان اینکه شرایط گمرکی امروزه برای تولید کننده ها سخت تر شده است، اضافه کرد: در چند ماه گذشته عوارض گمرک با نرخ ارز مرجع یک هزار و 226 تومان بود ولی هم اکنون عوارض را با ارز مبادله ای که حدود 2 و نیم برابر این نرخ است محاسبه می کنند که این امر باعث بالاتر رفتن قیمت تمام شده می شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز با اشاره به اینکه امروزه تولیدکننده ها در دریافت تسهیلات ارزی و سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه شده اند، اظهار داشت: دولت می تواند در برخی از بخش ها که مشکل سرمایه در گردش است، حداقل ریال تزریق کند چرا که دولت در پرداخت ریال که مشکلی ندارد و می تواند تسهیلات سرمایه در گردش بدهد.

وی افزود: کاهش حجم نقدینگی که تقریباً نصف شده است و گشایش اعتبار که در گذشته با ده درصد پیش پرداخت انجام می شد ولی هم اکنون با 135 درصد پیش پرداخت صورت می گیرد، اینکار قدرت نقدینگی صنعتگر را کاهش می دهد.