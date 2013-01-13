استقلال در پی تلافی ماهان به دنبال تکرار پیروزی/ حضور قاسم زاده در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته چهاردهم از امروز و با دیدار تیم های نفت سپاهان و شهرداری گرگان در تالار بسکتبال آزادی آغاز شده و سایر دیدارها فردا در شهرهای اصفهان، تهران و ماهشهر پیگیری می شود و تیم فولادماهان در سالن مخابرات و از ساعت 15 میزبان استقلال زرین قشم است.

بازی های استقلال قشم و به ویژه بازی رفت دو تیم نشان داده تیم جزیره حریف سطح پائینی برای تیم فولادماهان نیست و ابتدای فصل با وجود همه مشکلاتی که بواسطه اولین سال حضور در لیگ برتر با آن درگیر بود بازی پایاپای و سنگینی را در برابر مدعی قهرمانی به نمایش گذاشت و چنانچه مصدومیت به سراغ بازیکنان کلیدی استقلال نیامده بود شکست تیم فولاد در آن شرایط در قشم دور از احتمال نبود و پیروزی تیم فولاد در آور تایم رقم خورد.

از طرفی تیم فولادماهان هم تیم ناهماهنگ و نه چندان آماده دور رفت نیست و در چند بازی گذشته خود حساب شده تر وارد میدان شده و به راحتی به حریفان امتیاز نمی دهد. این تیم با آغاز دور برگشت رقابت های لیگ دو پیروزی و دو شکست را در کارنامه مرحله گروهی خود ثبت کرده است و با 23 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد. هر چند نباید دو شکست قبلی این تیم را به پای مسائل فنی گذاشت و عوامل دیگری در رقم خوردن این نتایج دخیل بودند.

برای بازی فردا حضور مجید قاسم زاده بازیکن تیم استقلال زرین قشم در اصفهان برخوردهای جالبی را رقم خواهد زد. چنانچه در ترکیب تیمش قرار گیرد انگیزه های زیادی برای نمایش خواهد داشت. این بازیکن در شرایطی امسال برای تیم جزیره به میدان می رود که چندان رقبتی برای جدایی از تیم فولادماهان نداشت و شرایط سهمیه ای او را وادار به ترک این تیم کرد. او برعکس برخی از بازیکنان سابق ماهان بعد از جدایی مصاحبه های جنجالی علیه این تیم و باشگاه راه نیانداخت و به اصطلاح پل های پشت سر خود را خراب نکرد.

حضور محمد کسائی پور به عنوان سرمربی تیم استقلال در اصفهان هم بعد از اتفاقات بازی های پلی آف همراه با تیم پتروشیمی که مسائل حاشیه ای باعث باز شدن پای کادرفنی تیم ماهشهری به کلانتری شددر نوع خود جالب است. کسایی پور فردا در قامت سرمربی نه به عنوان دستیار در سالن مخابرات حضور پیدا می کند. صادق زاده هفته گذشته با شکست، شاگردان مهران شاهین طبع را بدرقه کرد و باید دید در مقابل دستیار سابق این مربی چه تدبیری خواهد اندیشید به ویژه آنکه کسائی با این تیم تازه وارد و جوان حرف های زیادی برای گفتن دارد. این تیم هفته گذشته در برابر شهرداری گرگان با دو امتیاز اختلاف بازی را واگذار کرد.

استقلال زرین قشم تا پایان هفته سیزدهم با سه پیروزی و 16 امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است.

سایر دیدارهای هفته چهاردهم به این شرح است:

دانشگاه آزاد - پتروشیمی ماهشهر

پتروشیمی بندرامام - همیاری زنجان

مهرام تهران - البدر بندر کنگ