مدیران استانی در تخصیص اعتبارات به شهرستانها تبعیض قائل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح یکشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی قائم شهراظهار داشت: از سیاست های شورای برنامه ریزی شهرستان توجه به مناطق محروم کم توسعه یافته و طرحهای نیمه تمام است.

وی عمده ترین دلیل محدودیت ها و مشکلات در تحقق اهداف را کمبود منابع مالی عنوان کرد و افزود: با توجه به کمبود منابع مالی اقدامات و طرحهای خوبی در بخش زیرساختی و زیربنایی در شهرستان صورت گرفته و شاهد توسعه قائم شهر نسبت به گذشته هستیم.

فرماندار قائم شهرگفت: با گذشت حدود 4 سال از اجرای بیمارستان جایگزین ولی عصر قائم شهر، این پروژه تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکیدارد.

وی به بیمارستان قلب باز ولی عصرکه بدلیل ضعف پیمانکار پیشرفت فیزیکی قابل قبولی نداشت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تغییر پیمانکار به پیشرفت خوبی در این پروژه رسیدیم.

رئیس کمیته برنامه ریزی قائم شهر گفت: در بخش ورزش و جوانان شهرستان، سرانه فضای ورزشی از یک دهم متر مربع به حدود یک متر و نزدیک شدن به سرانه ملی رسیده است.

پیرفلک بیان کرد: بسیاری از طرح های مهر ماندگار شهرستان بدلیل عدم تخصیص بموقع اعتبار، این پروژه ها راکد مانده است.

وی از برخی مدیران ارشد استان برای کاهش درصد تخصیص اعتبار شهرستان، انتقاد کرد.

قائم شهر، دومین شهر پرتراکم کشور است.