عباس صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای هدفمندی یارانه ها باید زمینه ان آماده شود و با این وضعیت اعتباری و اقتصادی مانع از این می شود که مجلس اجرای مرحله دوم را تصویب کند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود تمام این مشکلات حتی صحبت کردن در مورد اجرا شدن و یا نشدن مرحله دوم به صلاح نیست اظهارداشت: مرحله اول از سوی مجلس تصویب و از سوی دولت اجرا شد اما دولت در اجرای این مصوبات کوتاهی کرد.

صلاحی ادامه داد: دولت متعهد بود درامدهای حاصل را در بخش بهداشت و درمان، صنعت و کشاورزی هزینه کند اما این مصوبات اجرایی نشد.

نماینده مردم با بیان اینکه در ابتدا باید دولت به اجرای این مصوبات به مردم متعهد شود تصریح کرد: اینکه مجلس طرحی را تصویب کند و دولت ان را اجرا نکند ویا به سلیقه خود بخشهایی را اجرا کند این طرح رابا مکشلاتی مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه مجلس تا کنون چندبار اصلاحیه را به این طرح داده است اظهارداشت: قرار نیست تنها پولی به مردم داده شود اما در بخشهای توسعه ای، بهداشت و درمان و صنعت اتفاقی نیفتد.