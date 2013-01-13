احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره برداران کشاورزی نهاوند دارای سه هزارو 929 هکتار زراعت آبی، 16 هزارو 85 هکتار زراعت دیم و 12 هزارو 19 هکتار باغات مثمر ثمر هستند.

ظفری گفت: شهرستان نهاوند بعلت دارا بودن آب و هوای مناسب و زمینهای حاصلخیز و وجود بهره برداران سخت کوش بعنوان قطب کشاورزی، دامداری و شیلات استان همدان محسوب میشود.

وی افزود: تولید محصولات مختلف کشاورزی و باغداری شهرستان نهاوند سالانه بیش از 552 هزارو 13 تن است که 327 هزار و 45 تن آن در امر زراعت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند اظهار داشت: در قسمت دام و آبزی پروری بهره برداران نهاوند سالانه 113هزارو 776 تن محصولات مختلف تولید میکنند و مقدار 111هزار و 192 تن نیز تولیدات محصولات باقی شهرستان نهاوند است.

احد ظفری عنوان کرد: شهرستان نهاوند در تولید 10 محصول ذرت دانه ای، آفتابگردان، گشنیز، چغندر قند، خیار، کلزا، سیب درختی، هلو و شلیل، شیر، گوشت قرمز، انواع فرآورده های لبنی، عسل و تکثیر بچه ماهی رتبه نخست استان همدان را دارد.

ظفری گفت: بهره برداران کشاورز نهاوند در تولید جو، گردو و انگور نیز در سطح استان همدان رتبه دوم را دارند.

وی گفت: شهرستان نهاوند دارای چهار رودخانه پرآب، 264 سراب، چشمه و رشته قنات و 776 حلقه چاه عمیق و غیر عمیق است که در مجموع توانسته 10 و 9 دهم تولید استان همدان را در بخش کشاورزی به خود اختصاص دهد.