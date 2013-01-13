  1. دين، حوزه، انديشه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

آموزش بانوان مداح در خانه فرهنگ دردار

آموزش بانوان مداح در خانه فرهنگ دردار

خانه فرهنگ دردار با آغاز فعالیتهای زمستانی خود اقدام به تشکیل «کانون بانوان مداح» کرده است.

به گزارش خبرگزای مهر، در این دوره‌ها که برای نخستین بار برگزار می گردد، به بانوان علاقمند به علوم دینی و قرآنی با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه آموزش داده می شود و بانوان پس از طی دوره های مربوطه می توانند در « کانون بانوان مداح» خانه فرهنگ دردار، عضو شوند.

علاقمندان همه روزه در ساعات اداری(8 تا 16) می توانند برای ثبت نام به واحد آموزش «خانه فرهنگ دردار» به نشانی خیابان ری، خیابان دردار شرقی، کوچه اعتماد مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33551538 و 33515761 تماس بگیرند.

کد مطلب 1789476

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