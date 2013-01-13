آذربایجان شرقی در تولید محصولات دامی خودکفا است

به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود محمدیان صبح یکشنبه در نشست مشترک مسئولان سازمان های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گفت: محصولات تولیدی کشاورزی استان بالغ بر 993 هزار تن است که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخم مرغ ، عسل است.

وی ادامه داد: آذربایجان شرقی در زمینه تامین مقداری از نهاده های دامی، از جمله جو، ذرت و سویا وابسته به واردات است لذا نظارت بر نحوه توزیع نهاده های دامی ضروری می باشد.

محمدیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از یکصد هزار نفر در بخش دام و طیور و صنایع وابسته در استان به فعالیت مولد، اشتغال دارند افزود : اتحادیه دامداران استان بزرگ ‌ترین تشکل بخش خصوصی در آذربایجان شرقی است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی ایفا کند.

ذخایر نهاده های دامی دراستان افزون بر نیاز بخش تولید



محمد جعفر عظمایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار داشت : با توجه به تجدید نظر در اولویت‌های تخصیص ارز، از طریق استفاده از ارز مبدا و نرخ ارز مبادله‌ای برای تولیدکنندگان سعی بر این خواهد بود مشکل تامین ارز برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در مدت زمان اندک حل و فصل گردد.

وی با اشاره به اینکه ذخیره لازم و کافی نهاده های بخش دامی در انبار های شرکت پشتیبانی امور دام موجود است، گفت: با تعامل بین سازمانی، نحوه توزیع آن در بین تولیدکنندگان استان بیش از قبل بهینه خواهد شد.

عظمایی با بیان اینکه تامین نیاز واحدهای دامی به نهاده به خوبی انجام شده است افزود: خوشبختانه تا پایان سال جاری، نیاز به نهاده دامی را در استان بطورکامل مرتفع و ذخیره نموده ایم و حتی برای شش ماهه اول سال آتی هم تدارک تامین انجام شده و درحال حمل به استان است.

ذخیره 40 هزار تن نهاده دامی در انبار های آذربایجان شرقی



رضا خدایی، مدیرکل امور پشتیبانی دام آذربایجان شرقی گفت: توزیع 46 هزار تن نهاده های دامی در سال جاری توسط این شرکت و با تعامل انجام گرفته با معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان، انجام پذیرفته است .

وی، با اشاره به این موضوع که برخلاف شایعات، هیچ نهاده دامی به نرخ آزاد وجود ندارد اضافه نمود: تمامی نهاده های وارداتی، بعد از ترخیص، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته و توزیع آن ازطریق ادارات کل امور پشتیبانی دام استان ها به انجام می رسد.

خدایی، با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر توزیع نهاده های دامی و اعمال مدیریت بهینه بر نحوه دسترسی دامداران عضو تعاونی ها و اتحادیه های دامداری استان گفت: در صورت تحقق این امر، مشکلات تامین نهاده مورد نیاز دامپروری ها به حداقل آن کاهش خواهد یافت.

تولید 317 هزار تن سیب زمینی در سطح اراضی زیر کشت این محصول



عبداله محمد فام، مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ‌در جهت حمایت از تولید ملی و افزایش تبادلات بین شبکه ای از ابتدای برداشت سیب زمینی تاکنون بیش از 3 هزار تن محصول سیب زمینی پاییزه، توسط شبکه تعاونی های روستائی استان بصورت توافقی از تولیدکنندگان این محصول خریداری و به بازار مصرف عرضه شده است.

وی افزود : محصول سیب زمینی عمدتا ًدر شهرستانهای بستان آباد و سراب تولید می شود که بصورت توافقی از کشاورزان خریداری و به بازار مصرف داخل استان و استانهای دیگرعرضه می شود و با تخصیص سهمیه جذب برای هر شهرستان جهت عرضه آن در غرفه مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و فروشگاه های شبکه تعاونی روستائی حمل شده است.

محمد فام اظهار داشت: در سال جاری میزان سیب زمینی تولید شده در سطح اراضی زیر کشت این محصول، 317 هزار تن بوده و شهرستان سراب، با تولید 120 هزار تن سیب‌زمینی، رتبه نخست تولید استانی این محصول را به خود اختصاص داده است.