  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

علی پور اعلام کرد:

بروکراسی اداری سرمایه گذار را از مازندران فراری داده است

بروکراسی اداری سرمایه گذار را از مازندران فراری داده است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس گفت: متاسفانه برخی بروکراسی های اداری در استان، سرمایه گذار را از مازندران فراری داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه کشاورزی قائم شهر با اشاره به اینکه نیاز امروز کشور حمایت از کشاورز و تولیدات کشاورزی است، اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه، حمایت جدی از کشاورزی نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید برای جذب سرمایه گذار در منطقه تلاش بسیار کرد، افزود: متاسفانه بروکراسی های اداری سبب فرار سرمایه گذار از استان می شود.

علی پور اظهار داشت: چرخه کامل در کشاورزی پرورش آبزیان، دام و طیور، زنبور عسل، تولید قارچ، گل و گلخانه، مکانیزاسیون،  اصلاح نباتات و ترویج است که باید در شهرستان تکمیل شود.

عضو کمسیون عمران مجلس افزود: برای اصلاح نباتات اولویت در اراضی شیبدار و استفاده از زمین های هموار برای باغات مدنظر باشد.

وی بیان داشت: صنایع تبدیلی در رونق کشاورزی موثر خواهد بود.

کد مطلب 1789479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها