بروکراسی اداری سرمایه گذار را از مازندران فراری داده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علی پور صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه کارگروه توسعه کشاورزی قائم شهر با اشاره به اینکه نیاز امروز کشور حمایت از کشاورز و تولیدات کشاورزی است، اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه، حمایت جدی از کشاورزی نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید برای جذب سرمایه گذار در منطقه تلاش بسیار کرد، افزود: متاسفانه بروکراسی های اداری سبب فرار سرمایه گذار از استان می شود.

علی پور اظهار داشت: چرخه کامل در کشاورزی پرورش آبزیان، دام و طیور، زنبور عسل، تولید قارچ، گل و گلخانه، مکانیزاسیون، اصلاح نباتات و ترویج است که باید در شهرستان تکمیل شود.

عضو کمسیون عمران مجلس افزود: برای اصلاح نباتات اولویت در اراضی شیبدار و استفاده از زمین های هموار برای باغات مدنظر باشد.

وی بیان داشت: صنایع تبدیلی در رونق کشاورزی موثر خواهد بود.