آبنمای موزیکال در کوهسنگی مشهد احداث شد/منحصر به فردترین در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پور فتح الله اظهار کرد: میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه که منحصر به فردترین آبنمای موزیکال در خاورمیانه خواهد بود، بیش از 5 میلیارد ریال است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی اجرای چنین طرح هایی را در سطح مشهد عامل جذب بیشتر گردشگران دانست.

در ادامه، احمد رضا سلامی، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد بیان کرد: نگاه به مشهد یک نگاه فرا منطقه ای است، لذا باید طرح های جدیدی در این شهر ایجاد شود که ایجاد این آبنمای موزیکال منحصر به فرد در همین راستا خواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد افزود: این آبنمای موزیکال، نمایش هماهنگی آب و موسیقی است و در ساعات شب، چراغ های موجود در حوض نیز روشن خواهند شد تا ترکیب سه گانه ای از آب، موسیقی و نور ایجاد شود.

سلامی در توضیح ویژگی های این پروژه گفت: فواره موزیکال با بهره گیری از شیرهای سولنویدی و پمپ های دور متغیر، ایجاد حرکت هایی زیبا را امکان پذیر می کند و با بهره گیری از لامپ های LED رنگی در پروژه، ترکیبی از رنگ های متنوع ایجاد می شود.

وی افزود: مرکز کنترل آبنما یک رایانه قابل حمل است که با استفاده از نرم افزاری اختصاص، آبنما را کنترل می کند، این نرم افزار قابلیت پردازش موسیقی و ایجاد نمایش اتوماتیک را نیز دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد اظهار کرد: مجری این پروژه 3000 متری سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی است.