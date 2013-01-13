محور سخنرانی رئیس جمهور در مجلس نامشخص است/ شاید وزیران نیز صحبت کنند

عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد، گفت: قرار است در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور تعدادی از نمایندگان نیز صحبت کرده و نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور بیان کنند.



وی با بیان اینکه قرار روز سه شنبه از طریق قرعه کشی بین تمامی نمایندگان مجلس برخی به عنوان سخنران در روز چهارشنبه انتخاب شوند، گفت: هنوز ما نمی دانیم و از سوی رئیس جمهور نیز اعلام رسمی نشده که می خواهد در خصوص چه موضوعی صحبت کند.



وی تصریح کرد: شاید برخی حدس بزنند که آقای احمدی نژاد در خصوص مسائل اقتصادی صحبت کند و قاعدتا یکسری از نمایندگان اقتصادی مجلس نیز برای سخنرانی ثبت نام خواهند کرد.



مصری اظهار داشت: مطمئنا یکسری از نمایندگان سیاسی و اجتماعی نیز ثبت نام می کنند تا در صورتی که مباحث رئیس جمهور سیاسی و اجتماعی بود آنان نیز فرصت حرف زدن پیدا کنند و باید دید روز چهارشنبه رئیس جمهور چه مباحثی را مطرح خواهد کرد.



سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه هنوز نمی توانیم بگوییم چه تعداد از نمایندگان می توانند در روز چهارشنبه صحبت کنند، گفت: جزئیاتی از مباحث مطرح شده از سوی رئیس جمهور و زمانی که می خواهد صحبت کند نداریم. شاید در جلسه چهارشنبه رئیس جمهور کمتر از دو ساعت صحبت کند، شاید برخی از وزیران هم بخواهند حرف بزنند به همین خاطر در حال حاضر نمی توان زمان و تعداد مشخصی برای صحبت نمایندگان مشخص کرد.