نصب 24 دستگاه تردد شمار برخط در راههای گلستان

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق بررسی صورت گرفته از سوی مرکز مدیریت راههای کشور و برابر گزارش مأخوذه از عملکرد سامانه های تردد شمار برخط (آنلاین) سراسر کشور در سه ماهه سوم سال جاری ( ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ماه) به همراه درصد فعال بودن آنها، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان با دارا بودن 24 دستگاه تردد شمار برخط و درصد فعال بودن بیش از 93 درصد، در بین 31 استان کشور رتبه نخست را کسب کرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان تصریح کرد: اطلاعات استخراج شده از دستگاههای تردد شمار برخط در خصوص میزان تردد وسایل نقلیه علاوه بر اهمیت در تصمیم گیری های کلان ترافیکی، مدیریت سوانح و ... در برنامه ریزی سفرهای جاده ای هموطنان نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: کارشناسان مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان ضمن بازدید مستمر از وضعیت فعال بودن دستگاههای تردد شمار استان در صورت بروز هرگونه خللی در کارکرد دستگاههای مذکور سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام می کند که نتیجه این اقدامات منجر به موفقیت مرکز مدیریت راههای استان گلستان در سطح کشور شد.



گلستان بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.