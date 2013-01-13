صبا الگوی اخلاق در ورزش کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی دیدار با بازیکنان و هیئت مدیره تیم فوتبال صبای قم، با اشاره به ظرفیتهای ورزش قم و لزوم حمایت از ورزش در استان اظهار داشت: روند فعالیتهای تیم صبای قم تاکنون مطلوب بوده و باید شاهد رشد بیش از پیش باشگاه صبا در آینده باشیم و از ظرفیتهای این تیم در سطوح و سنین مختلف استفاده شود.
وی با اشاره به نتایج تیم فوتبال صبای قم در لیگ برتر، از زحمات و تلاشهای کادر فنی و هیئت مدیره این تیم تقدیر کرد و افزود: تاکنون تیم صبای قم نتایج خوبی کسب کرده اما در آینده لزوم کسب جایگاههای بالاتر در لیگ برتر فوتبال کشور و همچنین موفقیت در مسابقات جام باشگاههای آسیا بیشتر احساس میشود.
استاندار قم لزوم حمایت و تقویت روحی و روانی تیم صبای قم را یادآور شد و گفت: خوشبختانه کادرمدیریت باشگاه صبای قم با حضور پیشکسوتان ورزش و همچنین مدیران عالی استان اقدامات قابل تقدیری انجام دادهاند.
پیریایی با تاکید بر اینکه باشگاه صبای قم نیازمند حمایت تمام مدیران استان است، اظهار داشت: صبای قم افتخاری برای ورزش استان است و باید این تیم الگوی ورزش کشور و پرچمدار اخلاق باشد.
در پایان این دیدار استاندار قم ضمن تقدیر از تلاشهای بازیکنان تیم فوتبال صبای قم، هدایایی به آنها اهدا کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم الگو بودن صبای قم در ورزش کشور تأکید کرد و گفت: صبا باید پرچمدار اخلاق در ورزش باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی دیدار با بازیکنان و هیئت مدیره تیم فوتبال صبای قم، با اشاره به ظرفیتهای ورزش قم و لزوم حمایت از ورزش در استان اظهار داشت: روند فعالیتهای تیم صبای قم تاکنون مطلوب بوده و باید شاهد رشد بیش از پیش باشگاه صبا در آینده باشیم و از ظرفیتهای این تیم در سطوح و سنین مختلف استفاده شود.
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