صبا الگوی اخلاق در ورزش کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی دیدار با بازیکنان و هیئت مدیره تیم فوتبال صبای قم، با اشاره به ظرفیت‌های ورزش قم و لزوم حمایت از ورزش در استان اظهار داشت: روند فعالیت‌های تیم صبای قم تاکنون مطلوب بوده و باید شاهد رشد بیش از پیش باشگاه صبا در آینده باشیم و از ظرفیت‌های این تیم در سطوح و سنین مختلف استفاده شود.



وی با اشاره به نتایج تیم فوتبال صبای قم در لیگ برتر، از زحمات و تلاش‌های کادر فنی و هیئت مدیره این تیم تقدیر کرد و افزود: تاکنون تیم صبای قم نتایج خوبی کسب کرده اما در آینده لزوم کسب جایگاه‌های بالاتر در لیگ برتر فوتبال کشور و همچنین موفقیت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بیشتر احساس می‌شود.



استاندار قم لزوم حمایت و تقویت روحی و روانی تیم صبای قم را یادآور شد و گفت: خوشبختانه کادرمدیریت باشگاه صبای قم با حضور پیشکسوتان ورزش و همچنین مدیران عالی استان اقدامات قابل تقدیری انجام داده‌اند.



پیریایی با تاکید بر اینکه باشگاه صبای قم نیازمند حمایت تمام مدیران استان است، اظهار داشت: صبای قم افتخاری برای ورزش استان است و باید این تیم الگوی ورزش کشور و پرچمدار اخلاق باشد.



در پایان این دیدار استاندار قم ضمن تقدیر از تلاش‌های بازیکنان تیم فوتبال صبای قم، هدایایی به آنها اهدا کرد.