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۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

رضوانی در گفتگو با مهر:

حلول ماه ربیع الاول بهار دوباره اسلام است

حلول ماه ربیع الاول بهار دوباره اسلام است

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: کلمه ربیع یعنی بهار و هر چیزی بهاری دارد، مانند فرموده حضرت علی(ع) که بهار قرآن را ماه مبارک رمضان می دانند، حلول ماه مبارک ربیع الاول را می توان بهار دوباره اسلام دانست.

حجت الاسلام داوود رضوانی "به مناسب حلول ماه ربیع" در گفتگو با  خبرنگار مهر افزود: شاید بتوان گفت بهار در این ماه قرار دارد، چون که ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) در این ماه است و در حقیقت، بهار زمان زنده شدن دوباره موجودات هست و اسلام نیز مایه حیات انسانهاست.

هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه مبداء تاریخ مسلمانان شد

وی بیان داشت: یکی از حوادث مهم در ابتدای همین ماه هجرت پیامبر گرامی اسلام(ص) از مکه به مدینه است که مبداء تحول در به قدرت رسیدن مسلمانان و در نتیجه  گسترش اسلام و در نهایت پیروزی مسلمانان بر کفار مکه شد و این هجرت به پیشنهاد حضرت علی(ع) مبداء تاریخ مسلمانان شد.

امام جمعه موقت فیروزکوه ادامه داد: لذا انسان به اهمیت این نام بیشتر پی می برد، چراکه هجرت باعث رشد و حیات دوباره است و چنانچه که در قرآن مجید آمده که وقتی در روز قیامت عده ای بازخواست می شوند، که چرا به دستورات خداوند عمل نکرده اید؟ می گویند: به استضعاف کشیده شده بودیم و توانایی آن را نداشتیم.

هجرت باعث رشد و حیات دوباره می شود

وی در ادامه گفت: دوباره از آنها سئوال می شود که چرا به سرزمینهای دیگر مهاجرت نکردید، مگر زمین خداوند وسیع نبود؟ که معلوم می شود مهاجرت برای رهایی از ظلم، ستم و به دست آوردن موقعیت بهتر برای اطاعت و بندگی خدا لازم است.

کد مطلب 1789488

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