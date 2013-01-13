حلول ماه ربیع الاول بهار دوباره اسلام است

حجت الاسلام داوود رضوانی "به مناسب حلول ماه ربیع" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شاید بتوان گفت بهار در این ماه قرار دارد، چون که ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) در این ماه است و در حقیقت، بهار زمان زنده شدن دوباره موجودات هست و اسلام نیز مایه حیات انسانهاست.

هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه مبداء تاریخ مسلمانان شد

وی بیان داشت: یکی از حوادث مهم در ابتدای همین ماه هجرت پیامبر گرامی اسلام(ص) از مکه به مدینه است که مبداء تحول در به قدرت رسیدن مسلمانان و در نتیجه گسترش اسلام و در نهایت پیروزی مسلمانان بر کفار مکه شد و این هجرت به پیشنهاد حضرت علی(ع) مبداء تاریخ مسلمانان شد.

امام جمعه موقت فیروزکوه ادامه داد: لذا انسان به اهمیت این نام بیشتر پی می برد، چراکه هجرت باعث رشد و حیات دوباره است و چنانچه که در قرآن مجید آمده که وقتی در روز قیامت عده ای بازخواست می شوند، که چرا به دستورات خداوند عمل نکرده اید؟ می گویند: به استضعاف کشیده شده بودیم و توانایی آن را نداشتیم.

هجرت باعث رشد و حیات دوباره می شود

وی در ادامه گفت: دوباره از آنها سئوال می شود که چرا به سرزمینهای دیگر مهاجرت نکردید، مگر زمین خداوند وسیع نبود؟ که معلوم می شود مهاجرت برای رهایی از ظلم، ستم و به دست آوردن موقعیت بهتر برای اطاعت و بندگی خدا لازم است.