احمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده انتشار کردن نخستن کتاب صوتی خود خبرداد و گفت: به تازگی 7 داستان از خودم را که پیش از این در مجموعه‌هایی مانند ذبیح و همه ساکت بودند، منتشر شده است را در قالب یک مجموعه صوتی با صدای خودم آماده انتشار کرده‌ام.

وی افزود: این کتاب صوتی که در نظر دارم در قالب یک لوح فشرده منتشر شود، داستان هایی از جمله پری‌ناز خانم، همه ساکت بودند، رد چرخ‌ها، زهرا، ارواح ماه مهر، شب جایزه و ... را دربرمی‌گیرد که همگی در فاصله سال‌های 1389 تا 1391 نوشته ‌شده‌اند.

بیگدلی ادامه داد: در این کتاب صوتی، داستان‌هایم رابه صدای خودم قرائت کرده‌ام. من به دلیل فعالیتم در حوزه تئاتر و توانایی که صدایم دارد، حس کردم که می‌توانم با صدای خودم این داستان‌ها را بخوانم و در نهایت با همکاری یکی از دوستانم به نام سلمان باهنر که یک استودیوی شخصی داشت این کار به انجام رسید.

به گفته بیگدلی، داستان‌های قرائت شده توسط وی توسط پسرش صاحب افکت و موسیقی نیز شده‌اند و حتی صدای ورق زدن کاغذی که او از روی آنها این داستان‌ها را خوانده است نیز در اثر گنجانده شده است. وی تصمیم دارد این مجموعه را به همین صورت و بدون اعمال تغییرات به ناشر بسپارد.

این داستان نویس افزود: نخستین کتاب صوتی من در حال حاضر نام «ارواح ماه مهر» را بر خود دارد.

نویسنده رمان «آوای نهنگ» در ادامه با اشاره به حجم 80 دقیقه‌ای این اثر صوتی گفت: در نظر دارم با چند ناشر از جمله نشر افراز در زمینه این اثر صحبت کنم و فکر می‌کنم با این ناشر بتوانم درباره انتشار این مجموعه به توافق برسم؛ به ویژه اینکه این ناشر پیش از این هم با انتشار مجموعه‌ای از نمایشنامه‌های من موافق کرده بود و فکر می‌کنم بتوانیم این دو اثر را باهم منتشر کنیم.