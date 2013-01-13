به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جوانمردی در نشستی مشترک با مدیرکل زندان های استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه در اداره کل ورزش و جوانان البرز در کرج برگزار شد، اظهار داشت: ارائه برنامه های ورزشی زیر نظر مربیان اداره کل ورزش و جوانان در زندان ها می تواند به ارتقای سلامت جسمی مددجویان کمک کند.

وی گفت: موفقیت برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندانها به سلامت روان و جسم بستگی دارد که ورزش موثرترین برنامه در دستیابی به این مهم است.



جوانمردی افزود: برنامه ورزشی مداوم و متناوب نقش مهمی در بازتوانی اجتماعی زندانیان دارد و ما آمادگی داریم برای حصول به این مهم زندان های استان را یاری دهیم.



مدیرکل زندانهای استان البرز نیز ضمن تشریح فعالیت های ورزشی ندامتگاه های تابعه استان البرز گفت: در حال حاضر یک باشگاه ورزشی در ندامتگاه مرکزی کرج دایر است.



سید ابوالقاسم علوی افزود: هشت رشته ورزشی از جمله پرورش اندام، فوتبال، فوتسال، تنیس رومیزی، والیبال، شطرنج، کشتی، طناب کشی در ندامتگاههای فردیس و کرج ارائه می شود.



کمبود فضای مناسب و مربی ورزش در ندامتگاه های البرز





مدیرکل زندانهای استان البرز با بیان اینکه محدودیتهایی در زمینه توسعه فعالیتهای ورزشی در زندانهای استان وجود دارد، تاکید کرد: مهمترین این محدودیتها برای افزایش سایر رشته های ورزشی کمبود فضای مناسب ورزشی و مربی است.



وی ادامه داد: روزانه تمامی زندانیان ورزش صبحگاهی را انجام می دهند اما با توجه به محدودیت در مکان نمی توان تمامی جامعه آماری را به عنوان ورزشکاران نیمه حرفه ای و باشگاهی پرورش دهیم.



علوی یادآور شد: هم اکنون باشگاه چند منظوره ای در ندامتگاه فردیس در حال ساخت است که امیدواریم با تخصیص اعتبار مناسب بتوانیم هر چه زودتر از آن بهره برداری کنیم.



همچنین مقرر شد تفاهم نامه ای به منظور توسعه فعالیتهای ورزشی در زندانها با امضای تفاهم نامه ای بین دو اداره کل به توسعه یابد.