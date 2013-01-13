مقابل استقلال گلزنی می کنم/ آمادگی مس برای شکست استقلال

ایوان پترویچ در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان طی هفته های اخیر تمرینات فشرده ای را برای دیدار با استقلال برگزار کرده است و آماده هستیم که این تیم را شکست دهیم.

وی ادامه داد: همیشه بازی مقابل استقلال و پرسپولیس برای سایر تیمها مهم است و بازیکنان با انگیزه بالایی مقابل این تیمها قرار می گیرند.

بازیکن مس کرمان گفت: انگیزه بالایی برای شکست استقلال داریم این درحالی است که تمام بازیکنان مس کرمان برای شکست استقلال انگیزه دارند.

پترویچ افزود: نحوه بازی استقلال آنالیز شده است و با کادر فنی جدید و مدبری که مس دارد به سادگی می توانیم استقلال را در کرمان شکست دهیم.

وی ادامه داد: استقلال تیمی قوی است و در بالای جدول قرار گرفته اما مس کرمان نیز برای کسب سه امتیاز به میدان می رود.

این بازیکن افزود: بازیهای مس در هفته های اخیر فشرده و با تیمها مهم است و قوی لیگ دیدار داشته ایم و این مسئله کمی مس را تحت فشار قرار داده است.