  1. عناوین کل
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

پترویچ:

مقابل استقلال گلزنی می کنم/ آمادگی مس برای شکست استقلال

مقابل استقلال گلزنی می کنم/ آمادگی مس برای شکست استقلال

کرمان - خبرگزاری مهر: بازیکن مس کرمان با اشاره به آمادگی این تیم برای شکست استقلال گفت: برای دیدار با استقلال تهران خودم را برای گلزنی آماده کرده ام.

ایوان پترویچ در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان طی هفته های اخیر تمرینات فشرده ای را برای دیدار با استقلال برگزار کرده است و آماده هستیم که این تیم را شکست دهیم.

وی ادامه داد: همیشه بازی مقابل استقلال و پرسپولیس برای سایر تیمها مهم است و بازیکنان با انگیزه بالایی مقابل این تیمها قرار می گیرند.

بازیکن مس کرمان گفت: انگیزه بالایی برای شکست استقلال داریم این درحالی است که تمام بازیکنان مس کرمان برای شکست استقلال انگیزه دارند.

پترویچ افزود: نحوه بازی استقلال آنالیز شده است و با کادر فنی جدید و مدبری که مس دارد به سادگی می توانیم استقلال را در کرمان شکست دهیم.

وی ادامه داد: استقلال تیمی قوی است و در بالای جدول قرار گرفته اما مس کرمان نیز برای کسب سه امتیاز به میدان می رود.

این بازیکن افزود: بازیهای مس در هفته های اخیر فشرده و با تیمها مهم است و قوی لیگ دیدار داشته ایم و این مسئله کمی مس را تحت فشار قرار داده است.
کد مطلب 1789493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید