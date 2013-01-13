احتکار برنج در استان ایلام/ عدم نظارت کافی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، تا همین چند هفته پیش در تمام مغازه های استان ایلام برنج به وفور وجود داشت ولی یک باره فروشندگان، تمام برنج های خود را جمع آوری کردند و به نحوی اقدام به احتکار کردند.

در این بین متاسفانه در حال حاضر به هر مغازه ای سر بزنی می گوید برنج ندارم و متاسفانه این اقدام و شایعه پراکنی فقط به مردم ضربه می زند.

توزیع برنجهای دولتی در چند هفته گذشته در نقاط مختلف استان ایلام باعث شده مردم استان ایلام صفهای طولانی برای خرید برنج تشکیل بدهند که اصلا شایسته شان و جایگاه مردم نیست.

هرچند در این میان خود مردم نیز با توجه کردن به شایعات بر مشکلات موجود دامن می زنند و از ترس اینکه برنجی دیگر در بازار نباشد یا قیمت آن چند برابر شود اقدام به خرید بیش از نیاز می کنند که با وجود کمبود برنج منجر به تشکیل صفهای طولانی می شود.

در حال حاضر برنج در استان ایلام وجود ندارد و همه بحث اصلی مردم به برنج تبدیل شده است و آیا این جای سئوال ندارد که مغازه های بزرگی که تا دیروز پر از برنج بوده چطور یک باره خالی شده است و مسدولان در قبال این اتفاق چه کرده اند.