  1. هنر
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۰

تبریزی خطاب به اکسپو تهران:

اثر مرا بازگردانید، فروشنده نیستم

اثر مرا بازگردانید، فروشنده نیستم

صادق تبریزی که اثری از او در اکسپوی تهران به فروش رسید ولی هنوز پول آن پرداخت نشده است از مسئولان ارشاد خواست که این اثر را به وی بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکسپوی تهران که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خرداد و تیرماه سالجاری برگزار شد در همان دوران برپایی با مسایل و حاشیه‌هایی همراه بود و برخی منتقدان معتقدند این اکسپو نتوانست به رونق گرقتن اقتصاد هنر کمک چندانی بکند.

صادق تبریزی، هنرمند ایرانی و مبدع نقاشیخط در یادداشتی کوتاه که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده از اینکه بعد از حدود 6 ماه که از اکسپو گذشته، هنوز پول اثر خود را دریافت نکرده است گلایه کرد.

وی در این یادداشت خواستار استرداد کارش شد. متن کامل این یادداشت در ذیل آمده است:

جناب آقای شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اثری از اینجانب در آخرین اکسپوی تهران در ابعاد 80×170 سانتی‌متر به مبلغ 18 میلیون تومان توسط آن وزارتخانه خریداری شده است.

نظر به اینکه در زمان خرید وجه آن پرداخت نشده و در طول این مدت ارزش ریال به یک چهارم تقلیل یافته است، بدین‌وسیله انصراف خود را از فروش این اثر اعلام داشته و خواستار استرداد این اثر هستم.

کد مطلب 1789498

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