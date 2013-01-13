رونمایی از سند راهبردی گسترش و برنامه ریزی علوم حوزوی در دهه فجر

حجت الاسلام علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سند راهبردی برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی که قرار است در دهه فجر رو نمایی شود تمام برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای کمیته گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی گنجانده شده است.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی آموزش عالی با معارف دینی و اسلامی فاصله زیادی داشت و این موارد در نظام آموزشی کشور جایی نداشت.

عضو گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی افزود: بنابراین گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی برای تحقق علوم انسانی مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی، توسعه و تعمیق الهیات در دانشگاه، تبیین و گسترش مبانی نظریه‌های علوم انسانی و آینده‌پژوهی در ذیل کمیته های بازنگری علوم انسانی در وزارت علوم شکل گرفت.

حجت الاسلام معصومی تصریح کرد: هدف این گروه هدایت فرایند تاسیس و گسترش رشته‌های علوم انسانی در حوزه‌های علوم دینی و رشته‌های الهیات و معارف اسلامی در مراکز آموزش عالی کشور است.

وی ادامه داد: هریک از کمیته های بازنگری علوم انسانی در وزارت علوم دارای سند هستند که سند گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی هم در حال نهایی شدن است و در دهه فجر رونمایی می شود.