  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

رونمایی از سند راهبردی گسترش و برنامه ریزی علوم حوزوی در دهه فجر

رونمایی از سند راهبردی گسترش و برنامه ریزی علوم حوزوی در دهه فجر

عضو گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی، از نهایی شدن سند راهبردی گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی خبر داد و گفت: این سند دهه فجر رونمایی می شود.

حجت الاسلام علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سند راهبردی برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی که قرار است در دهه فجر رو نمایی شود تمام برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای کمیته گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی گنجانده شده است.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی آموزش عالی با معارف دینی و اسلامی فاصله زیادی داشت و این موارد در نظام آموزشی کشور جایی نداشت.
 
عضو گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی افزود: بنابراین گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی برای تحقق علوم انسانی مبتنی بر مبانی اصیل اسلامی، توسعه و تعمیق الهیات در دانشگاه، تبیین و گسترش مبانی نظریه‌های علوم انسانی و آینده‌پژوهی در ذیل کمیته های بازنگری علوم انسانی در وزارت علوم شکل گرفت.
 
حجت الاسلام معصومی تصریح کرد: هدف این گروه هدایت فرایند تاسیس و گسترش رشته‌های علوم انسانی در حوزه‌های علوم دینی و رشته‌های الهیات و معارف اسلامی در مراکز آموزش عالی کشور است.
 
وی ادامه داد: هریک از کمیته های بازنگری علوم انسانی در وزارت علوم دارای سند هستند که سند گروه گسترش و برنامه ریزی آموزشی علوم حوزوی هم در حال نهایی شدن است و در دهه فجر رونمایی می شود.
کد مطلب 1789501

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