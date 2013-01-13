به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی سجادی، فرزین شیرزادی و مزدا مرادعباسی در این نشست که ساعت 16 سهشنبه 26 دی ماه در سرای داستان برگزار میشود، به بررسی اثر گراهام گرین میپردازند.
نمایش فیلم «مرد سوم» برنامه دیگر این نشست در ساعت 14 است که هشتمین جلسه از سلسله نشستهای تخصصی سرای داستان با محوریت اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی محسوب میشود.
«مرد سوم» داستانی است که به مقابله خیر و شر میپردازد. هالی مارتینز در حالی در برابر دوستش که شیفته اوست، قرار میگیرد که نمیتواند رفتار بد او را نادیده بگیرد و در نهایت ذهنیتی که از دوستی با او داشته را از یاد میبرد. به نظر میرسد مارتنیز ماموری است برای اجرای عدالت در حق دوستش تا او را به سزای اعمالش برساند و دوست او نیز ماموری است تا مارتنیزرا به مفهوم عمیقی از انسانیت برساند که قبل از آن در زندگیاش تجربه نکرده است.
«سرای داستان» بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، شماره 88 واقع شده است.
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