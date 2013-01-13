جزئیات دستورات جدید گازی وزیر نفت/ افزایش صادرات و سوآپ گاز ایران

مجید بوجارزاده امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات و سوآپ گاز طبیعی ایران به کشورهای همسایه، گفت: در چند روز گذشته دمای هوا در 20 تا 21 استان کشور به زیر صفر درجه سانتیگراد کاهش یافت و حتی در برخی از استان‌های غرب کشور شاهد بارش برف و کولاک چندین متری بوده ایم.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه روز گذشته مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده کشور به بیش از 422 میلیون مترمکعب افزایش یافت، تصریح کرد: با این وجود با دستور وزیر نفت حجم گازرسانی به نیروگاه های کشور به مرز 40 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 60 میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده و کارخانجات کشور تحویل داده می شود، بیان کرد: همزمان با افزایش مصارف گازرسانی توسط مشترکان خانگی و تجاری، روزانه 18 میلیون مترمکعب گاز به جایگاه های CNG عرضه می شود.

وی با یادةآوری اینکه امسال با وجود افزایش مصرف گاز اما هیچگونه قطعی و یا افت فشاری در سطح شبکه ملی گاز گزارش نشده است، تبیین کرد: حتی در برخی از شهرهای شمالی کشور همچون آمل، بابل و قائم شهر هم امسال فشار گاز شهری در حد قابل قبولی بوده است.

بوجارزاده فشار گاز ورودی شهرهای مختلف استان مازنداران را بین 600 تا 800 پی.اس.آی عنوان کرد و افزود: با این وجود مشترکان باید به منظور تداوم گازرسانی به تمامی استان‌های کشور صرفه جویی و مدیریت مصرف گاز طبیعی را در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه در دی ماه سالجاری حجم صادرات گاز کشور به کشورهای ارمنستان و ترکیه و سوآپ گاز به جمهوری نخجوان هم از شرایط پایداری برخوردار بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر روزانه حدود 35 میلیون متر مکعب گاز ایران صادر و یا سوآپ می شود.

این مقام مسئول حجم صادرات گاز به ترکیه را روزانه 31.5 میلیون مترمکعب عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: خطوط لوله و تاسیسات موجود ظرفیت صادرات بیشتر گاز به این کشور همسایه را هم دارند.

به گزارش مهر، مقامات تهران - آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.



در حال حاضر تاسیسات تقویت فشار و شبکه انتقال گاز ایران از ظرفیت انتقال روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه برخوردار است که امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی از خطوط و تاسیسات موجود تا سقف روزانه 40 میلیون متر مکعب معادل 15 میلیارد متر مکعب ماهانه وجود دارد.



پیش بینی می شود با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه 90 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم شود.



در شرایط فعلی بخش عمده گاز تحویلی به ترکیه از مسیر خط لوله 365 کیلومتری تکاب- شاهین دژ- میاندوآب با ظرفیت انتقال روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز تا مرز بازرگان منتقل می شود.