بازیکن تیم ملی بسکتبال هلند به مهرام پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، "فرانسیسکو آلوسوان" سنتر تیم ملی بسکتبال هلند است که از سال 2002 تا 2012 در تیم‌های مختلف لیگ NBA بازی کرده است در سال 2007 هم قهرمان این رقابت‌ها شده است. این بازیکن پست پنج سال 2000 نیز با تیم باشگاهی خود در اسپانیا قهرمان لیگ این کشور شد.

این بسکتبالیست 211 سانتی‌متری پنجشنبه گذشته طی سفر به ایران به تمرینات تیم مهرام پیوست تا در صورت تائید توسط کادر فنی این تیم، بعد از "مارکو میلیچ" اسلوونیایی به عنوان دومین بازیکن خارجی بازی در این تیم را آغاز کند.

حمیدرضا صمدزاده، سرپرست تیم بسکتبال مهرام در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: قرارداد مهرام با آلوسوان مشروط است. این بازیکن حداقل 10 روز در تمرینات مهرام شرکت خواهد کرد. بعد از آن و در صورتیکه توسط مربیان تیم تائید شود، قرارداد با او را امضا خواهیم کرد.

سرپرست تیم بسکتبال مهرام یادآور شد که در صورت نهایی شدن همکاری با این بازیکن هلندی، قرارداد با او تا پایان رقابت‌های لیگ برتر منعقد خواهد شد.