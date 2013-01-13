حجاب مانع ورزش بانوان نیست

فاطمه ارژنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوان علاقه مند به ورزش فوتبال در صورتی که علاقه، استعداد و پشت کار لازم را داشته باشند حجابشان به هیج عنوان مانع ورزش کردن و پیشرفتشان نخواهد شد.



کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشور افزود: از کلاس اول دبستان به رشته پر هیجان و مهیج فوتبال علاقه مند بودم.



ارژنگی گفت: از سال 1379 به صورت حرفه ای فوتبال بازی می کنم و از سال 1385 نیز عضو تیم ملی فوتبال بانوان ایران هستم.



وی بیان کرد: از سال 1388 نیز به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشور در کنار سایر بازیکنان سطح اول فوتبال بانوان ایران در مسابقات متعددی حضور داشته ام.

بانوی ورزشکار مشهدی افزود: البته به سلیقه مربی جدید تیم ملی بانوان مدتی است به عنوان کاپیتان دوم در خدمت تیم ملی هستم.



ارژنگی اظهار کرد: در مشهد تیم فوتبال بانوان کاملا غیر فعال است و به دلیل نبودن زمین چمن مناسب برای بانوان اغلب فوتبالیست های بانوی مشهدی یا در سال های فوتسال مشغول بازی هستند یا در تیم های فوتبال شهرهای دیگر بازی می کنند.



وی افزود: خود من در حال حاضر علاوه بر اینکه سرمربی تیم فوتسال آرمان رضا(ع) مشهد هستم فوتبال خودم را در تیم شهرداری بم دنبال می کنم که رفت و آمد و دوری راه انرژی زیادی از من گرفته است.



سرمربی تیم فوتسال بانوان آرمان رضا(ع) مشهد گفت: در حال حاضر زمین فوتبال دانشگاه فردوسی به منظور استفاده بانوان فوتبالیست مشهد دارای موقعیت مناسبی است اما نمی دانم به چه دلیلی این زمین در اختیار بانوان قرار نمی گیرد.



ارژنگی به مشکلات مالی تیم فوتسال بانوان اشاره کرد و افزود: تیم فوتبال و فوتسال مشهد بدون اسپانسر فعالیت می کند و اگر حمایت های هیئت فوتبال استان نباشد تیم های مشهد در وضعیت بسیار نامناسبی قرار خواهند گرفت.



وی با اشاره به فوتبال بانوان در دیگر کشورها اظهار کرد: شاید از لحاظ مبلغ قرار دادها بین فوتبال بانوان و آقایان در همه کشورها تفاوت چشمگیری وجود داشته باشد اما نکته قابل تامل در نحوه واگذاری امکانات است.



کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان کشور با تاکید بر این نکته که اگر همان اندازه که به فوتبال آقایان امکانات داده می شود به فوتبال بانوان نیز توجه شود دستاوردهای زیادی را در فوتبال بانوان کشور شاهد خواهیم بود بیان کرد: فوتبال بانوان کشور بویژه مشهد از فقر امکانات رنج می برد.



ارژنگی افزود: سقف قرار داد در فوتبال بانوان حدود150 میلیون ریال است.

وی با اشاره به سن بازنشستگی درفوتبال بانوان بیان کرد: البته در فوتبال زنان جهان بازی کنان هم پای آقایان و تا سنین بالای 30 سال به راحتی فوتبالشان را ادامه می دهند اما در ایران بستگی به شرایط هر بازیکن ممکن است در سنین پائین ترکفش ها آویزان شود.