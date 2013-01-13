  1. فرهنگ و ادب
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۲۱

محمدعلی بهمنی:

انرژی جشنواره شعر فجر در ایده‌های داوران آن نهفته است

انرژی جشنواره شعر فجر در ایده‌های داوران آن نهفته است

به اعتقاد رئیس شورای علمی هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، این جشنواره انرژی خود را از ایده‌ها، ایده‌آل‌ها و باورهای همه داورانش می‌گیرد و این انرژی نیز حاصل یک تصمیم جمعی است؛ نه یک فرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی بهمنی ابتدا با اشاره به اهمیت برپایی این رویداد بین‌المللی حوزه شعر در ایران گفت: برگزاری جشنواره شعر فجر اهمیت بسزایی دارد و خلا آن احساس می‌شد و باید در برگزاری آن اهتمام داشته باشیم.

رئیس شورای علمی هفتمین جشنواره شعر فجر، همچنین درباره برنامه‌های این شورا در راستای بهبود کیفی جشنواره شعر فجر امسال نسبت به دوره‌های قبل، گفت: ان‌شاالله چند جلسه شورای علمی که برگزار شود، ویژگی‌های ایده‌آلی که در باورمان هست، روشن‌تر خواهد شد.

این غزلسرای پیشکسوت و سراینده مجموعه شعرهایی مانند «باغ لال»، «در بی‌وزنی» و «عامیانه‌ها» برگزاری نخستین جلسه شورای علمی را با حضور جمعی از شاعران مطرح کشور، یک مقدمه خوب برای برداشتن گام‌های جدی در جهت کیفیت‌بخشی به جشنواره امسال و توجه صرف به شعریت اشعار، توصیف و ابراز امیدواری کرد: پیشنهادهای اعضای شورای علمی با موافقت دبیر علمی، زمینه اجرا پیدا کند.

بهمنی افزود: هر کدام از اعضای شورای علمی برای خود ایده‌هایی که هدفشان قطعاً بهبود سطح کیفی جشنواره شعر فجر است، دارند که باید تک تک این ایده‌ها مورد بحث و تبادل نظر جدی قرار گیرد و فکر می‌کنم طی دو، سه جلسه می‌توان به یک جمع‌بندی خوب در این باره رسید.

رئیس شورای علمی هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر همچنین گفت: انرژی هر یک از هنرها از جمله شعر که برای آن جشنواره برگزار می‌شود، به بخش داوری آن بستگی دارد و اگر این انرژی بالا باشد، مسلماً می‌توان به آینده آن جشنواره هم امید داشت.

سراینده « گیسو، کلاه، کفتر» و «گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود» ادامه داد: البته نکته مهم این است که تمام آن ایده‌ها و باورها که مجموعاً انرژی یک جشنواره را تشکیل می‌دهد، یک باور و ایده جمعی باشد؛ نه یک باور و ایده فردی. در واقع نهاد و ذات هر جشنواره‌ای، همان انرژی است که در ایده‌های داورانش وجود دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: این جشنواره باید نگاه گسترده‌ای به همه آن شاعرانی داشته باشد که فعالیت مثمر ثمری در این عرصه دارند و مردم عطش شنیدن شعرهایشان را دارند.

کد مطلب 1789520

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها