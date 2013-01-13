  1. جامعه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

انتقاد از مصوبه مجلس/شهرهای کوچک از خدمات پزشکان دولتی محروم می شوند

انتقاد از مصوبه مجلس/شهرهای کوچک از خدمات پزشکان دولتی محروم می شوند

زئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، گفت: این اقدام باعث می شود مردم شهرهای کوچک نتوانند از خدمات پزشکان در بخش دولتی استفاده کنند.

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر کلیات قانونی در مجلس به تصویب رسیده که اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی را ممنوع می کند. این قانون در تهران و مراکز استانها، خوب است و کارکرد دارد اما برای شهرهای کوچک که جمعیت کمی دارند، مشکل ساز خواهد شد.

وی با اشاره به حضور کم تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرهای کوچک، گفت: در شهری که تنها یک متخصص یا فوق تخصص قلب، ریه و... وجود دارد، با اجرای این قانون مشکلات و محدودیتهایی برای مردم این شهرها به وجود می آید. چون با توجه به حقوق کم بخش دولتی، این قبیل پزشکان ترجیح می دهند در بخش خصوصی حضور پیدا کنند.

خسرونیا ادامه داد: بروز این وضعیت باعث خواهد شد تا اقشار آسیب پذیر در شهرهای کوچک برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، بالاجبار به بخش خصوصی بروند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تاکید کرد: به نظر می رسد باید این قانون اصلاح شود چون با اجرای آن در کشور، افراد کم درآمد و محروم جامعه از دریافت خدمات پزشکی در بخش دولتی محروم می شوند.

کد مطلب 1789523

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