نمایندگان از توضیحات وزیر جهاد کشاورزی قانع نشدند/ خلیلیان کارت گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سئوال مجتبی رحماندوست از خلیلیان وزیر جهاد و کشاروزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

سئوال رحماندوست در خصوص علت عدم واگذاری سهام شرکت های وابسته به موسسات جهاد توسعه ، جهاد استقلال و جهاد نثر و همچنین درخواست واگذاری باقیمانده سهام ممتازه و عدم واگذاری مدیریت شرکت ها به سهامداران و مشمولین قانونی بود.

بعد از توضیحات خلیلیان در صحن علنی مجلس مجتبی رحماندوست مباحث مطرح شده از سوی وزیر را قانع کننده نخواند و در نهایت توضیحات وزیر در خصوص سئوال رحماندوست و قانع شدن نمایندگان مجلس به رای گذاشته شد که وکلای ملت با 116 رای مخالف، 81 رای موافق و 21 رای ممتنع از 245 رای توضیحات خلیلیان را قانع کننده نخواندند و بر همین اساس وزیر جهاد کشاورزی از مجلس شورای اسلامی اولین کارت زرد خود را دریافت کرد.