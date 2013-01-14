نگرش‏ مسئولان علمی نیست/ علمی عمل نکردن موجب عدم اجماع می شود

دکتر "سید یحیی یثربی" در مورد دلایل فقدان اجماع در میان مسئولان در موضوعات مهم و اساسی کشور به خبرنگار مهر گفت: اختلاف‎ها به فقدان برنامه علمی و فقدان مدیریت تدبیری در کشور بر می‏گردد.

وی افزود: در هر جامعه‏ای که مدیریت‎ها تدبیری نباشد و محور کار برنامه‏های علمی نباشد اختلاف‎ها و فاصله‏ها بیشتر از معمول و خیلی زیاد می‏شود.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی برای مثال در آلمان یا آمریکا نگرش مسئولانش علمی است دو حزب مخالف نمی‏توانند اختلافات زیادی با هم داشته باشند، زیرا نگرش علمی دو جور جواب نمی‏دهد سلیقه هم در نگرش علمی دخالت ندارد.هر مسئولی که در این کشورها روی کار می‏آید از روی حساب و محاسبات قبلی و با برنامه است؛ یعنی اینکه برنامه‏های عملی کشورش را دنبال می‏کند. یعنی باید تخصص و توان این کار را داشته باشد تا انتخاب شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: در جهان سوم محور کارها بر مبنای برنامه علمی نیست بلکه سلیقه‏ای است و هدف مدیریت‏ها هم این است که در مقامش باقی بماند نه اینکه کار آن پست را انجام دهد. وقتی برنامه علمی در کار نبود و همه چیز عشقی بود آنوقت یک نفر برای رأی آوردن می‏گوید من فلان قدر به مردم می‏دهم دیگری می‏گوید من بیشترش را می‏دهم.

یثربی یادآورشد: اگر هم مشکلی از بابت اعمال آنها پیش بیاید هر یکی آن دیگری را مقصر عنوان می‏کند در حالی که باید گفت تمام قوا و مسئولین کشور در یک مجموعه می‎گنجند. هرخطایی از هر مسئولی کل مجموعه را زیر سؤال می‏‎برد.



وی درپایان اظهارداشت: بنابراین اختلاف‏ها در کشور بیشتر از این بابت است که یک برنامه علمی مشخص در کشور وجود ندارد و دوم اینکه محور بحث‎ها و تصمیم‏گیری‏ها علمی نیست. اینچنین است که مسئولی با دستور دادن می‎خواهد مشکلات کلان کشور را از جمله مشکلات اقتصادی را حل کند در حالی که نمی‏داند مشکلات در عرض 30 سال به وجود آمده و نمی‏شود یک نفر با یک دستور یک شبه همه مشکلات کشور را حل کند.