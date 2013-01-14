نگرش‏ مسئولان علمی نیست/ علمی عمل نکردن موجب عدم اجماع می شود

دکتر "سید یحیی یثربی" در مورد دلایل فقدان اجماع در میان مسئولان در موضوعات مهم و اساسی کشور به خبرنگار مهر گفت: اختلافها به فقدان برنامه علمی و فقدان مدیریت تدبیری در کشور بر میگردد.
وی افزود: در هر جامعهای که مدیریتها تدبیری نباشد و محور کار برنامههای علمی نباشد اختلافها و فاصلهها بیشتر از معمول و خیلی زیاد میشود.
این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی برای مثال در آلمان یا آمریکا نگرش مسئولانش علمی است دو حزب مخالف نمیتوانند اختلافات زیادی با هم داشته باشند، زیرا نگرش علمی دو جور جواب نمیدهد سلیقه هم در نگرش علمی دخالت ندارد.هر مسئولی که در این کشورها روی کار میآید از روی حساب و محاسبات قبلی و با برنامه است؛ یعنی اینکه برنامههای عملی کشورش را دنبال میکند. یعنی باید تخصص و توان این کار را داشته باشد تا انتخاب شود.
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: در جهان سوم محور کارها بر مبنای برنامه علمی نیست بلکه سلیقهای است و هدف مدیریتها هم این است که در مقامش باقی بماند نه اینکه کار آن پست را انجام دهد. وقتی برنامه علمی در کار نبود و همه چیز عشقی بود آنوقت یک نفر برای رأی آوردن میگوید من فلان قدر به مردم میدهم دیگری میگوید من بیشترش را میدهم.
یثربی یادآورشد: اگر هم مشکلی از بابت اعمال آنها پیش بیاید هر یکی آن دیگری را مقصر عنوان میکند در حالی که باید گفت تمام قوا و مسئولین کشور در یک مجموعه میگنجند. هرخطایی از هر مسئولی کل مجموعه را زیر سؤال میبرد.
وی درپایان اظهارداشت: بنابراین اختلافها در کشور بیشتر از این بابت است که یک برنامه علمی مشخص در کشور وجود ندارد و دوم اینکه محور بحثها و تصمیمگیریها علمی نیست. اینچنین است که مسئولی با دستور دادن میخواهد مشکلات کلان کشور را از جمله مشکلات اقتصادی را حل کند در حالی که نمیداند مشکلات در عرض 30 سال به وجود آمده و نمیشود یک نفر با یک دستور یک شبه همه مشکلات کشور را حل کند.
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