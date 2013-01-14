  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ دی ۱۳۹۱، ۸:۲۴

یثربی در گفتگو با مهر :

نگرش‏ مسئولان علمی نیست/ علمی عمل نکردن موجب عدم اجماع می شود

نگرش‏ مسئولان علمی نیست/ علمی عمل نکردن موجب عدم اجماع می شود

یک استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی گفت یک برنامه علمی مشخص برای اجرایی کردن در کشور نداریم.

دکتر "سید یحیی یثربی" در مورد دلایل فقدان اجماع در میان مسئولان در موضوعات مهم و اساسی کشور به خبرنگار مهر گفت: اختلاف‎ها به فقدان برنامه علمی و فقدان مدیریت تدبیری در کشور بر می‏گردد.

وی افزود: در هر جامعه‏ای که مدیریت‎ها تدبیری نباشد و محور کار برنامه‏های علمی نباشد اختلاف‎ها و فاصله‏ها بیشتر از معمول و خیلی زیاد می‏شود.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی برای مثال در آلمان یا آمریکا نگرش مسئولانش علمی است دو حزب مخالف نمی‏توانند اختلافات زیادی با هم داشته باشند، زیرا نگرش علمی دو جور جواب نمی‏دهد سلیقه هم در نگرش علمی دخالت ندارد.هر مسئولی که در این کشورها روی کار می‏آید از روی حساب و محاسبات قبلی و با برنامه است؛ یعنی اینکه برنامه‏های عملی کشورش را دنبال می‏کند. یعنی باید تخصص و توان این کار را داشته باشد تا انتخاب شود.
 
این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: در جهان سوم محور کارها بر مبنای برنامه علمی نیست بلکه سلیقه‏ای است و هدف مدیریت‏ها هم این است که در مقامش باقی بماند نه اینکه کار آن پست را انجام دهد. وقتی برنامه علمی در کار نبود و همه چیز عشقی بود آنوقت یک نفر برای رأی آوردن می‏گوید من فلان قدر به مردم می‏دهم دیگری می‏گوید من بیشترش را می‏دهم.
 
 
یثربی یادآورشد: اگر هم مشکلی از بابت اعمال آنها پیش بیاید هر یکی آن دیگری را مقصر عنوان می‏کند در حالی که باید گفت تمام قوا و مسئولین کشور در یک مجموعه می‎گنجند. هرخطایی از هر مسئولی کل مجموعه را زیر سؤال می‏‎برد.

وی درپایان اظهارداشت: بنابراین اختلاف‏ها در کشور بیشتر از این بابت است که یک برنامه علمی مشخص در کشور وجود ندارد و دوم اینکه محور بحث‎ها و تصمیم‏گیری‏ها علمی نیست. اینچنین است که مسئولی با دستور دادن می‎خواهد مشکلات کلان کشور را از جمله مشکلات اقتصادی را حل کند در حالی که نمی‏داند مشکلات در عرض 30 سال به وجود آمده و نمی‏شود یک نفر با یک دستور یک شبه همه مشکلات کشور را حل کند.
کد مطلب 1789525

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