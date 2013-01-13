سازمانهای مردم نهاد همدان در دومین جشنواره "اتفاق" شرکت می کنند

سیدمهدی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره در راستای بسترسازی و جلب مشارکت‌ جوانان، تقویت سازمان های مردم نهاد و ارتقا مشارکتهای اجتماعی جوانان برگزار خواهد شد.

وی گفت: در برگزاری این جشنواره معرفی توانمندی های جوانان هدف است و در پایان ارائه دستاوردها و تقدیر از برترین ها و همچنین سطح بندی سمن ها مد نظر است.

وی با بیان اینکه دریافت حمایتهای آتی از سوی وزارتخانه وزرش و جوانان، شامل سمنهای شرکت کننده در این جشنواره می شود، عنوان کرد: تمام سازمانهای مردم نهاد جوانان در استان همدان که از ارگانهایی مختلف همچون اداره کل ورزش و جوانان، استانداری، بهزیستی، دانشگاهها، هلال احمر مجوز فعالیت دارند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

سید مهدی حجازی در خصوص نحوه ثبت نام سمن‌ها نیز اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد علاقمند به شرکت در جشنواره باید تا 30 دی ماه سال جاری به سایت www.ettefagh2.ir مراجعه کرده و با توجه به محورهای عنوان شده در جشنواره شرکت کنند.

سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان هدف از برگزاری این جشنواره را راه اندازی سامانه سطح بندی سمن های جوانان به منظور بهره مندی از حمایت های وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: این جشنواره در دو محور سنجش ساختاری و تشکیلاتی و محور فعالیت های صورت گرفته توسط سمن ها ارزیابی خواهد شد.