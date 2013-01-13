دو هزار رقبه در اردبیل شناسایی شد

وحدت مشهوری نظری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تمامی اموال غیر منقول وابسته به موقوفات از جمله مغازه و منزل مسکونی در حکم رقبه است.

وی افزود: از تعداد شناسایی شده هزار و 441 مورد در شهرستان اردبیل، 587 مورد در خلخال و 533 مورد در مشگین شهر شناسایی شده است.

به گفته مشهوری نظری مهمترین موقوفات دارای رقبه موقوفه حاج عبادالله با 226 رقبه و در ادامه موقوفه حاج محمد اسماعیل، خادم علی وطن، صدرالحاجیه و عبدالحسین صدری است.

وی با بیان اینکه بسیاری از رقبات و موقوفه ها در گذشته با اسناد دستی نگارش شده است، دارا بودن سند وقفی را از جمله ضروریات ممانعت از مشکلات حقوقی برشمرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تاکید کرد: در سال جاری سند مالکیت 54 رقبه اخذ شده و اخذ مابقی نیز در دستور کار اوقاف استان است.

وی متذکر شد: املاک موقوفه یا در مراسمات تعزیه خوانی، احسان فقرا و مراسمات معنوی مورد استفاده قرار می گیرد و یا با اجاره آن درآمدزایی جهت تکمیل سایر طرحهای اوقاف صورت می گیرد.

مشهوری نظری با بیان اینکه امسال 11 وقف جدید نیز انجام شده است، اضافه کرد: 100 متر مربع حسینیه در راه کلخوران و 800 متر مربع زیربنای مسجد به همراه احداث آن از جمله مهمترین این وقفها است.