مس کرمان توانایی شکست استقلال را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نخعی گفت: برای صعود در جدول و کسب امتیاز به مصاف استقلال می رویم، ما شرایط ویژه‌ای در جدول رده‌بندی داریم و یقینا با انجام بازی قابل قبول، این دیدار را با کسب سه امتیاز به پایان می‌بریم.

وی با اشاره به حضور با انگیزه بازیکنان در تمرینات ادامه داد: برای این بازی از انگیزه بالایی برخورداریم و بازیکنان جوان ما می‌خواهند نشان دهند انگیزه و قابلیت بالایی دارند و از این رو مطمئنا شاهد بازی خوبی خواهیم بود و امیدواریم سربلند از میدان خارج شویم و به اعتقاد من این توانایی و شایستگی را داریم.

نخعی گفت: هم اکنون شوق پیشرفت در درون بازیکنان ما ایجاد شده و بازیکنان جوان ما می‌خواهند خود را اثبات کنند و اشتیاق خوبی برای پیشرفت دارند و اطمینان دارم که آینده متعلق به این جوانان است.

مدیر تیم مس کرمان گفت: هر چند کار سختی برابر تیم پرمهره و آماده استقلال داریم اما معتقدم با توکل بر خدا و ارائه بازی هوشیارانه و با افزایش خلاقیت خط حمله و البته پایین آوردن ضریب اشتباهات می توانیم روز خوبی برابر این تیم داشته باشیم.

نخعی با بیان اینکه بازیکنان تمام توانشان را برای نتیجه گرفتن و پیروزی مقابل استقلال به کار خواهند بست ادامه داد: در طول هفته کادر مربیان به خوبی استقلال را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت آنها را به بازیکنان انتقال دادند و تمرینات آماده سازی نیز متناسب آن طراحی شد، مطمئنا استقلال بازی راحتی مقابل ما نخواهد داشت و برای این تیم دردسر ایجاد می‌کنیم.

