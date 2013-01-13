70 درصد از اسناد وقفی در استانهای کشور بازنویسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد هاشم عاملی به مناسبت هفته وقف در مشهد اظهار کرد: این میزان معادل 94 هزار سند وقفی است که توسط کارشناسانی از اوقاف و امورخیریه، فرهنگی و متخصصان خط شناسی از استانهای کشور انجام شده است.
مدیر کل اسناد و ثبت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: در کشور 135 هزار سند وقف دارای قدمت بیش از یک هزار ساله و معاصر وجود دارد که مورد بازنویسی قرارمی گیرند.
عاملی با اشاره به اینکه بیشترین موقوفات کشور در این استانها قراردارند گفت: براساس داده های آماری در استانهای خراسان رضوی، فارس، اصفهان، کرمان و یزد بیشترین اسناد وقفی بازنویسی شده است.
وی افزود: بازنویسی اسناد موقوفات نیازمند یک مهارت خاص است که کارشناسان زبده اوقافی با شناخت و آگاهی از رسم الخط، شیوه نگارش و اصطلاحات وقفی ادوار گذشته می توانند این متون را بازخوانی و بازنویسی کنند.
مدیر کل اسناد و ثبت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: وقف نامه ها و اسناد وقفی از جنبه های مختلف فرهنگی، تاریخی، ملی و مذهبی دارای ارزش هستند و موضوع پایان نامه ها، پژوهش ها و مقالات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرند.
عاملی تاکید کرد: بازنویسی اسناد وقفی به منظور اجرای دقیق نیات واقفین و جلوگیری از مخدوش شدن این متون انجام می گیرد.
مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اسناد و ثبت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: تاکنون 70 درصد از اسناد وقفی در استانهای کشور بازنویسی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد هاشم عاملی به مناسبت هفته وقف در مشهد اظهار کرد: این میزان معادل 94 هزار سند وقفی است که توسط کارشناسانی از اوقاف و امورخیریه، فرهنگی و متخصصان خط شناسی از استانهای کشور انجام شده است.
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