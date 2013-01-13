به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، ورزشکارانی از استان های یزد، خراسان رضوی و تهران تمرینات خود را برای آمادگی مسابقات پارآسیایی جوانان مالزی زیر نظر مصطفی حبیبیان و کلثوم غلامی انجام می دهند.



اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است:

رامین عابدی (یزد )، امین قاسمی، مهرداد محمدپور (خراسان رضوی) ، محدثه کهنسال، فاطمه گودرزی (تهران)



این اردو از 25 تا 30 دی ماه در کمپ تمرینی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار خواهد شد.

اولین اردوی تیم دو و میدانی جوانان آغاز می شود

دو و میدانی کاران جوان و نوجوان دارای معلولیت اولین مرحله از تمرینات خود برای حضور در رقابت‎های پارآسیایی جوانان مالزی را در تهران آغاز می کنند.



31 ورزشکار از 13 استان کشور از 25 تا 27 دی تمرینات خود را زیر نظر بهمن رضایی انجام می دهند.

اسامی ورزشکاران مدعو به شرح زیر است :

مردان: پوریا مینایی، زانا مسلمی مقدم (کردستان)، سهیل اشرف پور، محمد جواد کوچکی، محمد علی بخشایشی (اصفهان)، سعید نظم‌خواه، ابراهیم بخشی، امین ابوالحسنی زاده، مهدی هاشم زاده، فرشاد کوهکن، محسن حسن میرزایی، احسان حسن زاده (آذربایجان شرقی)، سینا صفر زاده ( آذربایجان غربی)، علی اشتری، جواد رضایی (خراسان جنوبی)، محمد قاسمی، محمد فتحی گنجی، هادی کائدی (لرستان)، مصطفی افضلی (سمنان)، حسین شریفی (خوزستان)، امیر حسین خان بابایی (تهران)



بانوان: مریم سلطانی (تهران)، فاطمه هادیان (مازندران)، نیره سلامتیان، سمیه کمانگر (کردستان)، فائزه کرمانی (اصفهان)، ثمن خدایاری (آذربایجان شرقی)، سعیده عبدالهی، الهام جمالی (بوشهر)، سولماز بازرگان (زنجان)، فاطمه امیری (کرمان )